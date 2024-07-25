Названо найкращий вечірній перекус для схуднення: що їсти на ніч щоб не набрати вагу

Напевно, всі знають, що, якщо потрібно схуднути, перед сном їсти не можна. Однак, як свідчить наука, це не зовсім так. Згідно з дослідженнями, невеликий перекус увечері може принести користь серцево-судинній системі та метаболізму, сприятиме синтезу м’язового білка.

Одним словом, як стверджують експерти, уникати перекусів на ніч зовсім не потрібно, потрібно лише правильно перекушувати.

На що звернути увагу, вибираючи перекус пізно ввечері

Не потрібно перекушувати картопляними чипсами чи печивом під телевізор. Хоч ці закуски приємні на смак, але є кращі варіанти, які підходять для схуднення. Вживання гострої, жирної або смаженої їжі може спричинити розлад травлення, а продукти з великою кількістю доданого цукру можуть спричинити стрибки рівня глюкози в крові. Обидва вони можуть порушити сон, а недолік сну може вплинути на ваш апетит і ускладнити схуднення.

Поживні речовини, які слід вибирати для нічних перекусів — це білок і клітковина, які допомагають підтримувати стабільний рівень цукру в крові та дають можливість максимально збільшити споживання поживних речовин протягом дня.

Залежно від особистих енергетичних потреб, дієтологи рекомендують споживати приблизно 200 калорій за один перекус, щоб не переїдати перед сном. Перекус повинен містити білок, клітковину та невелику кількість ненасичених жирів, які допоможуть "протриматися" до ранкового приймання їжі.

Найкращий пізній перекус для схуднення

Дієтологи вважають, що найкращим перекусом для пізньої вечері є сир, фрукти та горіхи. «Повільно засвоюваний білок, клітковина з фруктів і ненасичені жири з горіхів — це неймовірне поєднання, яке допомагає збалансувати рівень цукру в крові, живить ваші м’язи під час сну та забезпечує антиоксидантний заряд».

Чому сир

Сир, так само як і інші молочні продукти, містить триптофан, який сприяє сну. Триптофан — це природна амінокислота, яка відіграє важливу роль у виробленні серотоніну та мелатоніну, що регулюють сон.

Сир, так само як і інші молочні продукти є джерелом високоякісного білка, містять повний пакет незамінних амінокислот. Пів склянки сиру 1% жирності, яка містить лише 80 калорій та грам жиру, забезпечує організм 14 грамами білка. Споживання молочної їжі з низьким вмістом жиру, як-от сиру, — це чудовий спосіб додати надійне джерело білка перед сном.

Сир містить кальцій, магній, цинк і вітаміни групи В. Магній і цинк, зокрема, ще й відіграють важливу допоміжну роль у перетворенні триптофану в молочних продуктах на мелатонін.

Є лише одне застереження щодо споживання сиру — це великий вміст натрію. Пів склянки сиру містить 459 міліграмів, або 20% від рекомендованої добової норми натрію. Якщо ви намагаєтесь зменшити вміст натрію у своєму раціоні, оберіть сир без додавання солі або вибирайте продукт із меншим вмістом солі.

Фрукти містять клітковину, а горіхи -- потрібні жири

Додавання фруктів та горіхів забезпечить організм клітковиною. Крім того споживання фруктів може задовольнити тягу до солодкого, яку для того, щоб схуднути, потрібно звести до мінімуму.

Не бійтеся корисних жирів, вони сприяють ситості та задоволенню від їжі. Подрібнені горіхи пекан, мигдаль, шматочки волоських горіхів або подрібнені фісташки стануть чудовим вечірнім перекусом.

Читайте також: