Названо найшкідливіший суп для здоров'я: кому не можна його їсти – це небезпечно

Цей суп підвищує «поганий» холестерин, спричиняє захворювання серця та шлунку, а який суп найкорисніший, його варто їсти всім без винятку.

Жоден обід не обходиться без наваристого смачного супу. Та виявляється, є такий, що може спричинити шкоду та загострення хвороб. Розповідаємо, який суп вкрай шкідливий для здоров’я, тому його не можна часто їсти. А який, навпаки, приносить лише користь.

Чому солянка шкідлива для здоров’я: кому не варто їсти цей суп

Так, ітиметься про солянку. Незважаючи на те, що це дуже насичена, навариста і смачна страва, зловживати цим супом не варто. Оскільки солянка досить пряна та жирна, бо має в собі кілька видів м’яса та копченостей. Через таку кількість жирів може виникнути загострення деяких хронічних захворювань.

Солянка може подразнювати шлунок, тому її не варто їсти тим людям, які мають гастрит та виразку шлунку. Негативно цей суп також впливає на серцево-судинну систему, оскільки має велику кількість м’яса та сала. А тваринні насичені жири у великій кількості можуть підвищувати «поганий» холестерин.

Окрім того, у цей суп додають велику кількість кислих продуктів – каперси, мариновані огірки та лимон. Ці продукти небезпечні для людей, які мають підвищену кислотність та захворювання підшлункової залози.

Який найкорисніший суп для організму

Лікарі та дієтологи в один голос переконують нас, що найкориснішим є сочевичний суп-пюре. У чому ж його користь? Сочевиця містить 12 амінокислот, клітковину та рослинні білки. Тому цей суп має здатність зміцнювати імунітет, запобігає хворобам серця та кишківника. І допомагає тримати тіло в ідеальній формі.

Рецепт сочевичного супу-пюре.

Для приготування супу необхідно взяти 200 грамів червоної сочевиці, 2 картоплі, 1 моркву, 1 цибулину, 1 лимон, 50 грамів вершкового масла, зелень, сіль та перець за смаком.

Перед приготуванням сочевицю потрібно замочити на ніч, варити її необхідно на слабкому вогні близько години. У той час чистимо картоплю, цибулю та моркву. Цибулю потрібно нарізати, моркву натерти та обсмажити овочі до золотавого кольору. Далі ріжемо картоплю та додаємо її в суп, доливши води, якщо потрібно. Після того, як звариться картопля, варто додати обсмажені моркву та цибулю, посолити суп і варити до повної готовності усіх овочів.

Як тільки суп буде готовий, у нього потрібно додати трохи вершкового масла та перетерти блендером до консистенції пюре. В процесі можна долити м’ясного чи овочевого бульйону. Готовий суп-пюре посипаємо зеленню та подаємо до столу.

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