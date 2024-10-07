Названо один інгредієнт, який потрібно додавати до чаю, щоб покращити імунітет: його знає кожен

Чай має безліч корисних властивостей — він сприяє травленню і діє як протизапальний засіб. Все завдяки тому, що цей напій містить багато антиоксидантів. Однак, кажуть експерти, є один інгредієнт, який допоможе зробити чай ще кориснішим для здоров'я.

Антиоксиданти — сполуки, які допомагають зменшити окислення та запалення в організму шляхом поглинання вільних радикалів, які можуть накопичуватися з часом і сприяти розвитку захворювань.

Чай містить антиоксиданти сам по собі. Але є один продукт, який ви можете додати до напою. Вона допоможе зберегти ці сполуки у вашій чашці і навіть збільшити їх користь для здоров’я.

Що додати до чаю, щоб зробити його кориснішим для здоров'я

Цей компонент знає кожна людина. І це — лимонний сік. Нещодавнє дослідження вивчило вплив лимонного соку на чай мате. Дослідники виявили, що додавання лимонного соку та охолодження чаю підвищують його антиоксидантну активність. Ті, хто пили напій, також сказали, що так чай стає набагато смачнішим.

Попередні дослідження показали, що додавання аскорбінової кислоти (також відомої як вітамін С, яка є однією з двох кислот у лимонному соку) до зеленого та чорного чаю також допомогло. підвищити антиоксиданти напою.

Люди вже давно вичавлюють лимон у свій чай, тож чому це дійсно розумний крок? Додавання лимона до чаю може зробити такі антиоксиданти, як катехіни, більш стабільними та здатними засвоюватися вашим організмом, каже Патриція Баннан, лікарка, авторка книги "From Burnout to Balance" та засновниця "Wellness Intelligence". По суті, лимон діє як природний консервант для антиоксидантів чаю, — пояснює вона.

Це корисно під час процесу травлення. Катехіни відносно нестабільні в некислотних середовищах, таких як тонкий кишківник, каже Тейлор Уоллес, доктор філософії, науковець з харчових продуктів і професор Університету Джорджа Мейсона. І вітамін С, і цитрусові соки взаємодіють з катехінами, щоб запобігти їх деградації. Додавання лимонного соку до чаю може істотно зберегти велику кількість цих сполук, збільшивши кількість вітаміну С в вашому раціоні.

Як правильно додавати лимонний сік до чаю, щоб зробити напій корисним

Як правильно додавати лимонний сік до чаю, щоб зробити напій корисним / Фото: Unsplash

Щоб отримати максимальну віддачу від цього динамічного чайно-лимонного дуету, врахуйте такі поради:

використовуйте свіжий лимонний сік — він містить найвищий рівень вітаміну С;

стежте за температурою чаю — підтримуйте температуру чаю нижче 71°C, щоб зберегти як антиоксиданти, так і вітамін С у лимоні;

додайте лимон після того, як чай охолоне — це дозволить краще зберегти антиоксиданти в лимонному соці, щоб вони могли виконувати свою роботу;

Також, радять експерти, слід уникати додавання молока в чай. Дослідження показують, що молочна продукція ​​може змінити антиоксидантну здатність чаю. Щоб отримати максимум користі від чашки, замініть молоко лимоном.

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