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ТСН у соціальних мережах

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Категорія
Корисні статті
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Названий продукт номер один для зниження рівня холестерину

Вівсянка — це не просто корисний сніданок, а й найкращий продукт для зниження холестерину

Автор публікації
Фото автора: Ганна Носова Ганна Носова
Вівсянка

Вівсянка

Дієтологи одностайно називають овес одним із найважливіших продуктів у раціоні людини, і не лише як зручний та поживний сніданок. Новітні наукові дослідження підтверджують, що регулярне вживання вівсянки здатне ефективно знижувати рівень загального та так званого «поганого» холестерину (ліпопротеїнів низької щільності — ЛПНЩ). А, як відомо, підтримання здорового рівня холестерину є ключовим фактором у профілактиці серцево-судинних захворювань, які залишаються однією з головних причин смертності у світі (згідно з даними Всесвітньої організації охорони здоров’я).

Що робить овес таким корисним

Овес — це цільне зерно, яке зберігає всі свої складові:

  • Висівки. Зовнішня оболонка зерна, багата на харчові волокна, вітаміни групи В та мінерали. Саме у висівках міститься значна частина цінної клітковини.

  • Зародок. Серцевина зерна, джерело вітамінів (особливо вітаміну Е), мінералів, антиоксидантів та корисних жирів.

  • Ендосперм. Внутрішня частина зерна, що складається переважно з крохмалю та є основним джерелом енергії.

Завдяки такому комплексному складу, вівсянка є надзвичайно поживним продуктом. Одна порція (пів чашки сухого вівса) містить близько 150 калорій, 5 грамів білка, 2,5 грама жирів (переважно корисних ненасичених), та цілих 4 грами харчових волокон. Загалом, вживання цільних зерен, до яких належить і овес, асоціюється з численними перевагами для здоров’я, включаючи покращення ліпідного профілю крові, підтримку оптимальної ваги тіла та зниження ризику розвитку серцево-судинних захворювань.

Секрет здорового серця — бета-глюкан

Головна «суперсила» вівсянки криється в унікальному типі розчинної клітковини — бета-глюкані. Ця речовина, потрапляючи у травну систему, розчиняється у воді, утворюючи гелеподібну масу. Діючи подібно до губки, бета-глюкан зв’язує молекули холестерину та жирів у кишечнику, перешкоджаючи їхньому всмоктуванню в кров. Зв’язані речовини потім природним шляхом виводяться з організму. Регулярне споживання вівсянки, таким чином, допомагає очистити кровотік від надлишку холестерину, наближаючи вас до здорового серця та знижуючи ризик атеросклерозу — основної причини багатьох серцевих захворювань.

Стабільний рівень цукру в крові — ще одна перевага вівса

Розчинна клітковина, зокрема бета-глюкан, також відіграє важливу роль у регуляції рівня глюкози в крові. Вона уповільнює процес травлення та всмоктування вуглеводів, що призводить до більш поступового вивільнення глюкози в кровотік. Вживання вівсянки, особливо у поєднанні з джерелами білка, допомагає уникнути різких стрибків та падінь рівня цукру в крові, що є особливо важливим для людей з інсулінорезистентністю або діабетом 2 типу.

Вівсянка для стрункої талії

Крім користі для серця та рівня цукру, регулярне вживання вівсянки може позитивно впливати й на окружність талії. Розчинна клітковина має здатність вбирати велику кількість води, збільшуючись в об’ємі у шлунку. Це створює відчуття ситості на довший час, допомагаючи контролювати апетит та зменшувати загальне споживання калорій. Дослідження показують, що включення цільних зерен, таких як овес, до раціону сприяє швидшому насиченню порівняно з очищеними зернами, що може призвести до зменшення об’єму споживаної їжі та, як наслідок, до зниження ваги та зменшення об’єму талії.

Отже, вівсянка — це не просто корисний сніданок, а справжній суперфуд, який завдяки своєму унікальному складу, особливо вмісту бета-глюкану, має потужний позитивний вплив на здоров’я серця, рівень цукру в крові та підтримку стрункої фігури. Регулярне вживання цього цільного зерна є простим та ефективним кроком на шляху до міцного здоров’я та довголіття.

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Дата публікації
Кількість переглядів
1118
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