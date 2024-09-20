Названо сім звичок, від яких потрібно відмовитися до 50 років для здорового старіння

Вибір способу життя в молодості істотно впливає на те, як ми старіємо та наскільки здоровими будемо після 50 років.

Як стверджують в Національному інституті старіння, на здорове старіння впливають різні фактори. І, якщо генетика не піддається нашому контролю, то життєві звички ми можемо змінювати, щоб жити краще. Зокрема, сюди входять фізичні вправи, регулярне відвідування лікаря, правильне харчування, турбота про свій емоційний стан тощо.

Експерти вважають, що для здорового старіння слід позбутися до 50 років семи шкідливих звичок.

Не ігноруйте здоров'я серцево-судинної системи

Щоб бути у формі в 50 років, потрібно робити правильні кроки ще в молодості. Зокрема, каже доктор медицини, кардіолог, доцент клінічної медицини Антреас Хіндоян, з віком зростають ризики серцевого нападу. Якщо ви будете поєднувати правильне харчування і щоденну фізичну активність, то зможете їх значно зменшити. В ідеалі людина повинна в середньому займатися помірною серцевою активністю не менше 30 хвилин на день (наприклад, ходити на прогулянку) чи займатися 25 хвилин інтенсивною серцевою активністю тричі на тиждень.

Гігієна порожнини рота дуже важлива

Коли цифра вашого віку наближається до 50 років, дуже важливо слідкувати за здоров'ям порожнини рота. Захворювання ясен часто пов'язані з ішемічною хворобою серця, хоча мало хто про це замислюється. Якщо ви зараз сформуєте звичку проводити правильну щоденну гігієну порожнини рота, то після 50 років у вас буде менше ризиків захворіти.

Забудьте про куріння

Звичайно, відмова від куріння важлива в будь-якому віці. В Johns Hopkins Health стверджують, що лише за 24 години відмови від цигарок вже починає зменшуватися ризик серцевого нападу.

Позбудьтеся зайвої ваги

Ключем до хорошого самопочуття та мобільності після 50 років є підтримання здорової ваги тіла. З віком стає все важче скинути зайву вагу, а тому ця порада може здатися вкрай складною. Це відбувається через зниження метаболізму. Доктор Гордіш вказує — найперше, що слід зробити, це зменшити жир в ділянці живота. Для цього поєднуйте вправи з правильним харчуванням.

Забудьте про шкідливі продукти

Дуже важливо якомога раніше почати харчуватися здоровою їжею. Основою вашого раціону повинні становити цільні продукти. В Національному інституті старіння стверджують, що останні дослідження показали, що найкращою дієтою для здоров'я є середземноморський стиль харчування. Він містить багато свіжих фруктів та овочів, цільні зерна, корисні жири.

Не дозволяйте стресу взяти гору

Спробуйте вивчити різні методи релаксації і управління стресом, а також намагайтесь планувати стресові події, які трапляються у вашому житті. Медитація, йога і навіть проста щоденна прогулянка на свіжому повітрі значно покращують настрій, проганяючи негативні думки. Вони повинні стати вашою новою рутиною до 50 років.

Нестача сну

Для здоров'я потрібно мати хоча б 7 годин якісного сну на добу. Тому, якщо ви розумієте, що не висипаєтесь, потрібно починати працювати над виробленням корисних звичок вже сьогодні. Щоб краще спати, ви можете зробити багато різних речей. Наприклад, радять в Національному інституті старіння, дотримуйтесь регулярного графіка. Засинайте і вставайте в один і той самий час. Дуже важливо також уникати пізнього сну вдень, оскільки він може завадити вам заснути вночі. Краще спати допоможуть також фізичні вправи або прогулянки на свіжому повітрі.

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