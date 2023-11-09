Названо 3 салонні процедури для волосся, які можуть серйозно нашкодити здоров'ю ваших локонів

Зараз салони краси пропонують широкий спектр послуг. Хто не хоче побалувати себе доглядом за волоссям, зробити його шовковистим, слухняним та блискучим? Тим паче, коли майстри салонів пропонують нам миттєвий вражаючий ефект і гарантують безпеку для здоров’я локонів. Однак існують такі види процедур, з якими не варто експериментувати. Розповідаємо, від яких послуг для догляду за волоссям краще відмовитися, аби не погубити його здоров’я та природню красу.

Пілінг для шкіри голови

Така процедура вважається медичною, тому її повинен виконувати виключно фахівець з медичною освітою. Якщо пілінг шкіри голови проводити регулярно, то це може викликати ряд негативних наслідків. Таких як сухість шкіри, алергічні реакції, почервоніння і навіть лупа. Втім, експерти наголошують, що періодичне глибоке очищення шкіри голови покращує стан волосся, робить його сильнішим та еластичнішим.

Ботокс

Наразі це одна з найпопулярніших процедур для волосся, яка у всіх на слуху. Лікарі говорять, що для такої доглядової процедури використовується ботулотоксин, який вкрай позитивно впливає на структуру локонів, робить їх гладкими, щільними та блискучими. Але варто пам’ятати, що така процедура використовується лише для фарбованого волосся. Вплив ботоксу на нефарбовані пасма може бути згубним.

Хімічна завивка

Так, це досить популярна та приваблива процедура для тих, хто бажає завиті локони. Але вона вкрай негативно впливає на білкові зв’язки в структурі волосся і робить їх слабкими. До того ж, локони, що піддалися хімічній обробці потребують особливого догляду. А якщо раптом вам набридне завивка, важко буде повернути назад пряме волосся. Його можна відновити лише шляхом зрізу. Тому приймати рішення стосовно хімічної завивки варто обдумано та обережно.

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