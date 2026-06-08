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Названо три протизапальні напої, які варто пити влітку для здоров’я та легкості організму
Влітку організм особливо потребує підтримки: спека, зміна харчування, зневоднення і стрес можуть провокувати приховані запальні процеси. Один із простих способів допомогти тілу — додати до щоденного раціону протизапальні напої з натуральних інгредієнтів.
Такі напої не лише освіжають, а й можуть підтримувати імунну систему, покращувати травлення та зменшувати оксидативний стрес.
У Vogue.ua назвали три популярні варіанти напоїв, які вважаються найефективнішими в літній сезон.
Напій з куркумою (золоте молоко в холодній версії)
Куркума відома своїми потужними протизапальними властивостями завдяки активній речовині куркуміну. В літньому форматі цей напій можна готувати як охолоджену версію з рослинним молоком, льодом і невеликою кількістю спецій.
Такий напій:
підтримує природні захисні функції організму;
може зменшувати запальні процеси;
сприяє м’якому детоксу.
Особливо корисно вживати його у другій половині дня як альтернативу солодким напоям.
Матча як джерело антиоксидантів
Матча — це зелений чай у порошковій формі, який містить високу концентрацію антиоксидантів. Вони допомагають боротися з вільними радикалами, що є однією з причин запалень в організмі.
У літній сезон матчу часто вживають у вигляді холодного лате з рослинним молоком або льодом.
Переваги:
підтримка енергії без різких стрибків кофеїну;
антиоксидантний захист клітин;
покращення концентрації.
Овочеві та зелені соки
Свіжі соки з овочів і зелені — ще один ефективний спосіб підтримати організм у спеку. Найчастіше використовують огірок, селеру, шпинат, петрушку та інші зелені інгредієнти.
Такі напої:
допомагають зволожувати організм;
містять вітаміни та мінерали;
можуть зменшувати рівень запальних процесів.
Важливо вживати їх свіжоприготованими, без доданого цукру.
Чому протизапальні напої важливі влітку
У теплу пору року організм легше зневоднюється, а харчові звички часто змінюються на користь більш важкої або солодкої їжі. Це може підвищувати рівень прихованого запалення.
Протизапальні напої допомагають:
підтримувати баланс рідини;
покращувати роботу травної системи;
зменшувати вплив оксидативного стресу;
підтримувати загальне самопочуття.
Як правильно вживати такі напої
Щоб отримати максимальну користь, варто дотримуватися простих рекомендацій:
пити їх регулярно, але без надмірностей;
комбінувати з збалансованим харчуванням;
уникати доданого цукру;
обирати натуральні інгредієнти.
FAQ
Які напої найкраще зменшують запалення в організмі?
Найчастіше до протизапальних відносять напої з куркумою, зелений чай матча та свіжі овочеві соки, оскільки вони містять антиоксиданти й біоактивні речовини.
Чи можна пити протизапальні напої щодня?
Так, більшість таких напоїв можна вживати щодня у помірній кількості, особливо якщо вони приготовані з натуральних інгредієнтів без цукру.
Чи допомагають протизапальні напої схудненню?
Вони не є прямим засобом для схуднення, але можуть підтримувати метаболізм, зменшувати затримку рідини та покращувати загальне самопочуття, що опосередковано впливає на вагу.