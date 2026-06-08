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ТСН у соціальних мережах

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Названо три протизапальні напої, які варто пити влітку для здоров’я та легкості організму

Влітку організм особливо потребує підтримки: спека, зміна харчування, зневоднення і стрес можуть провокувати приховані запальні процеси. Один із простих способів допомогти тілу — додати до щоденного раціону протизапальні напої з натуральних інгредієнтів.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
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Найкращі напої для зниження запалення

Найкращі напої для зниження запалення / © pexels.com

Такі напої не лише освіжають, а й можуть підтримувати імунну систему, покращувати травлення та зменшувати оксидативний стрес.

У Vogue.ua назвали три популярні варіанти напоїв, які вважаються найефективнішими в літній сезон.

Напій з куркумою (золоте молоко в холодній версії)

Куркума відома своїми потужними протизапальними властивостями завдяки активній речовині куркуміну. В літньому форматі цей напій можна готувати як охолоджену версію з рослинним молоком, льодом і невеликою кількістю спецій.

Такий напій:

  • підтримує природні захисні функції організму;

  • може зменшувати запальні процеси;

  • сприяє м’якому детоксу.

Особливо корисно вживати його у другій половині дня як альтернативу солодким напоям.

Матча як джерело антиоксидантів

Матча — це зелений чай у порошковій формі, який містить високу концентрацію антиоксидантів. Вони допомагають боротися з вільними радикалами, що є однією з причин запалень в організмі.

У літній сезон матчу часто вживають у вигляді холодного лате з рослинним молоком або льодом.

Переваги:

  • підтримка енергії без різких стрибків кофеїну;

  • антиоксидантний захист клітин;

  • покращення концентрації.

Овочеві та зелені соки

Свіжі соки з овочів і зелені — ще один ефективний спосіб підтримати організм у спеку. Найчастіше використовують огірок, селеру, шпинат, петрушку та інші зелені інгредієнти.

Такі напої:

  • допомагають зволожувати організм;

  • містять вітаміни та мінерали;

  • можуть зменшувати рівень запальних процесів.

Важливо вживати їх свіжоприготованими, без доданого цукру.

Чому протизапальні напої важливі влітку

У теплу пору року організм легше зневоднюється, а харчові звички часто змінюються на користь більш важкої або солодкої їжі. Це може підвищувати рівень прихованого запалення.

Протизапальні напої допомагають:

  • підтримувати баланс рідини;

  • покращувати роботу травної системи;

  • зменшувати вплив оксидативного стресу;

  • підтримувати загальне самопочуття.

Як правильно вживати такі напої

Щоб отримати максимальну користь, варто дотримуватися простих рекомендацій:

  • пити їх регулярно, але без надмірностей;

  • комбінувати з збалансованим харчуванням;

  • уникати доданого цукру;

  • обирати натуральні інгредієнти.

FAQ

Які напої найкраще зменшують запалення в організмі?

Найчастіше до протизапальних відносять напої з куркумою, зелений чай матча та свіжі овочеві соки, оскільки вони містять антиоксиданти й біоактивні речовини.

Чи можна пити протизапальні напої щодня?

Так, більшість таких напоїв можна вживати щодня у помірній кількості, особливо якщо вони приготовані з натуральних інгредієнтів без цукру.

Чи допомагають протизапальні напої схудненню?

Вони не є прямим засобом для схуднення, але можуть підтримувати метаболізм, зменшувати затримку рідини та покращувати загальне самопочуття, що опосередковано впливає на вагу.

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Дата публікації
Кількість переглядів
296
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