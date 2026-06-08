Названо три протизапальні напої, які варто пити влітку для здоров’я та легкості організму

Найкращі напої для зниження запалення / © pexels.com

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Такі напої не лише освіжають, а й можуть підтримувати імунну систему, покращувати травлення та зменшувати оксидативний стрес.

У Vogue.ua назвали три популярні варіанти напоїв, які вважаються найефективнішими в літній сезон.

Напій з куркумою (золоте молоко в холодній версії)

Куркума відома своїми потужними протизапальними властивостями завдяки активній речовині куркуміну. В літньому форматі цей напій можна готувати як охолоджену версію з рослинним молоком, льодом і невеликою кількістю спецій.

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Такий напій:

підтримує природні захисні функції організму;

може зменшувати запальні процеси;

сприяє м’якому детоксу.

Особливо корисно вживати його у другій половині дня як альтернативу солодким напоям.

Матча як джерело антиоксидантів

Матча — це зелений чай у порошковій формі, який містить високу концентрацію антиоксидантів. Вони допомагають боротися з вільними радикалами, що є однією з причин запалень в організмі.

У літній сезон матчу часто вживають у вигляді холодного лате з рослинним молоком або льодом.

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Переваги:

підтримка енергії без різких стрибків кофеїну;

антиоксидантний захист клітин;

покращення концентрації.

Овочеві та зелені соки

Свіжі соки з овочів і зелені — ще один ефективний спосіб підтримати організм у спеку. Найчастіше використовують огірок, селеру, шпинат, петрушку та інші зелені інгредієнти.

Такі напої:

допомагають зволожувати організм;

містять вітаміни та мінерали;

можуть зменшувати рівень запальних процесів.

Важливо вживати їх свіжоприготованими, без доданого цукру.

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Чому протизапальні напої важливі влітку

У теплу пору року організм легше зневоднюється, а харчові звички часто змінюються на користь більш важкої або солодкої їжі. Це може підвищувати рівень прихованого запалення.

Протизапальні напої допомагають:

підтримувати баланс рідини;

покращувати роботу травної системи;

зменшувати вплив оксидативного стресу;

підтримувати загальне самопочуття.

Як правильно вживати такі напої

Щоб отримати максимальну користь, варто дотримуватися простих рекомендацій:

пити їх регулярно, але без надмірностей;

комбінувати з збалансованим харчуванням;

уникати доданого цукру;

обирати натуральні інгредієнти.

FAQ

Які напої найкраще зменшують запалення в організмі?

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Найчастіше до протизапальних відносять напої з куркумою, зелений чай матча та свіжі овочеві соки, оскільки вони містять антиоксиданти й біоактивні речовини.

Чи можна пити протизапальні напої щодня?

Так, більшість таких напоїв можна вживати щодня у помірній кількості, особливо якщо вони приготовані з натуральних інгредієнтів без цукру.

Чи допомагають протизапальні напої схудненню?

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Вони не є прямим засобом для схуднення, але можуть підтримувати метаболізм, зменшувати затримку рідини та покращувати загальне самопочуття, що опосередковано впливає на вагу.

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