Названо звички, які значно скорочують тривалість життя: позбудьтеся їх якомога швидше

Подібно до того, як здорові звички можуть подовжити ваше життя, шкідливі, навпаки, забирають його роки. Фахівці розповіли про шість шкідливих звичок, яких слід позбутися якомога швидше.

Надто довгий сон

Результати дослідження, опублікованого в European Heart Journal 2018 року, показали, що сон понад 8 годин на добу пов'язаний з підвищеним ризиком смерті та серйозних серцево-судинних подій, зокрема, серцеві напади, інсульти та інфаркти. При цьому люди, які сплять близько 6 годин на добу, але додатково дрімають вдень, також виявились у групі ризику щодо цих несприятливих наслідків. Встановлено, що найменший ризик для здоров’я представляє від 6 до 8 годин щоденного відпочинку.

У вас немає чітко встановленого часу сну

Навіть більше, ніж кількість годин, які людина витрачає на сон, дослідження 2023 року показує, що те, чи дотримується людина постійного часу сну та прокидання, може бути більшим показником ризику ранньої смерті. Дані UK Biobank, зібрані від понад 60 900 учасників, показали, що нерегулярний сон був пов’язаний із більшим ризиком смерті від усіх причин, а також смерті від раку та хвороб серця і судин.

Проте люди, які дотримуються більш регулярного режиму сну, на 20-48% менш схильні до смертності від усіх причин, на 16-39% менш вразливі до смерті від раку і на 22-57% менш схильні до смерті від серцево-судинних проблем порівняно з учасниками з найменш регулярним режимом сну.

Більшість часу дня ви проводите сидячи

Суспільство зробило малорухливість новою нормою: від офісної роботи на повний робочий день до нескінченної стрічки Instagram. Згідно з дослідженням 2018 року, опублікованим у Журналі Американської кардіологічної асоціації, понад 80% робочих місць у США мають працівників, які сидять більшу частину дня. У результаті дослідження показують, що ці люди більш схильні до ранньої смерті від серцево-судинних і метаболічних причин.

Ще одна причина займатися спортом, сидячи за робочим столом, і не забувати робити періодичні перерви протягом дня.

Ви прокрастинуєте

Люди, які живуть фразою "Навіщо робити сьогодні те, що можна відкласти на завтра", можуть мати більше проблем зі здоров’ям, ніж ті, хто викреслює справи зі списку справ щодня. У дослідженні 2023 року, опублікованому в JAMA Network Open, науковці досліджували вплив прокрастинації на здоров’я понад 3500 студентів шведських університетів. Дослідницька група спостерігала за студентами через 9 місяців після початкової оцінки їхньої прокрастинації. Дослідження показало, що прокрастинація пов’язана з різними несприятливими наслідками для здоров’я та нездоровим способом життя, включаючи погану якість сну та відсутність фізичної активності. Як ми вже згадували, обидва ці фактори можуть збільшити ризик передчасної смерті.

Вам подобається хрустіти шиєю

Для деяких людей звук, який приносить хрускіт у суглобах, може бути цілком задовільним. У той час як у медичному співтоваристві сперечаються про причину цього шуму, експерти Saratoga Spine стверджують, що він потенційно є результатом повітряних бульбашок, колапсу кишень у мастильній рідині суглоба або швидкого розтягування зв’язок, які можуть супроводжуватися певними ризиками, оскільки шия містить хребетні артерії, які циркулюють кров до мозку. Хоча це рідко, надмірне розтягнення шиї може спричинити розриви цих артерій, зменшуючи приплив крові до мозку та збільшуючи ризик інсульту.

Завжди думаєте, що склянка напівпорожня

Хоча дослідження дали неоднозначні результати, песимістичний погляд на життя може зменшити тривалість нашого життя. У довгому дослідженні 2016 року, опублікованому в BMC Public Health, науковці досліджували зв’язок між оптимізмом, песимізмом і ризиком смерті від ішемічної хвороби серця. У чоловіків і жінок середнього та старшого віку показники смертності від ішемічної хвороби серця були вищими серед тих, хто мав вищі результати тесту на песимізм на початковому рівні.

Команда дослідників також додала, що ми всі маємо як оптимістичні, так і песимістичні риси, а не належимо лише до однієї категорії над іншою. Дослідження 2020 року, опубліковане в Scientific Reports, дало подібні результати: було виявлено, що песимізм підвищує ризик смерті від усіх причин і серцево-судинної смерті в учасників старше 50 років в Австралії, при цьому оптимізм не має істотного впливу.

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