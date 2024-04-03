Не горох і не квасоля: ці боби можна їсти замість м'яса — для імунітету і від зайвої ваги

Дієтологи рекомендують додати до раціону бобові тим, хто худне, але не хоче сильно обмежувати себе в їжі. І є один продукт, на який варто звернути особливу увагу. Адже він здатний навіть замінити м'ясо.

Вживання його в їжу допоможе не лише боротися із зайвою вагою, але й зміцнить імунітет організму. Мова йде про нут, або турецький горох. В ньому міститься велика кількість вітамінів та інших поживних речовин. Навіть маленька порція нуту здатна наситити, а після його вживання довго не повертається відчуття голоду.

Чим корисний відварений нут

В ньому міститься багато якісного рослинного білка та жирів, а тому ним можна сміливо замінити м'ясо, наприклад, якщо ви постите чи на дієті. Також в ньому є клітковина, амінокислоти, багато мікроелементів, вітаміни B та Е, харчові волокна.

Основна користь нуту:

багато клітковини, а отже він корисний для роботи кишківника, покращує процеси травлення, може використовуватися за цукрового діабету;

велика кількість мінералів допомагає зміцнювати кістки;

завдяки калію нут здатний знижувати артеріальний тиск, а також важливий для підтримання роботи серцево-судинної системи;

харчові волокна в цьому продукті знижують апетит, добре насичують, а тому ви будете вживати менше калорій на день;

лікарі стверджують, що регулярне вживання нуту перешкоджає розмноженню ракових клітин;

селен, який міститься тут в натуральному вигляді, виводить шкідливі, токсичні та канцерогенні речовини.

Варто звернути увагу, що нут не варто вживати за алергії на даний продукт. Також він, як і всі бобові, підсилює гази, а тому не підходить людям із проблемами зі шлунком. Не рекомендовано додавати нут до раціону людям з подагрою, виразкою сечового, нефритом, холециститом, недостатністю кровообігу та тромбофлебітом.

Нутриціологи рекомендують вживати нут і страви з нього в першій половині дня, тому що він довго перетравлюється організмом. Багатьох цікавить, скільки нуту можна з'їсти на день. Дієтологи рекомендують зупинитися на дозуванні 100 г на день у вареному вигляді, але якщо у вас слабкий шлунок, краще обмежитися 30 г.

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