Не ігноруйте ці 10 продуктів з магнієм: дієтологи в захваті від їх користі

Магній — ключовий мінерал для нашого організму: він підтримує імунітет, допомагає м’язам працювати без перевантажень та регулює енергетичний баланс.

Багаті на магній продукти

Багаті на магній продукти / © pexels.com

Найприємніше — отримати його можна з повсякденних продуктів, які часто вже є у вашому раціоні, пише видання Healthline.

Ось 10 продуктів, багатих на магній, які найчастіше радять дієтологи:

  • Гарбузове насіння — одна порція забезпечує аж 156 мг магнію.

  • Шпинат — варений шпинат містить до 78 мг магнію на половину склянки.

  • Мигдаль — у порції цього горіха близько 80 мг магнію.

  • Чорна квасоля — половина чашки вареної квасолі дає 60 мг магнію.

  • Соєве молоко — одна чашка приносить 61 мг магнію.

  • Авокадо — крім кремової текстури та смаку, половина чашки містить 22 мг магнію.

  • Арахіс і арахісове масло — обидва варіанти дарують 48–49 мг магнію на порцію.

  • Банани — середній плід забезпечує 32 мг магнію.

  • Темний шоколад — 28 г цього смаколика дають 65 мг магнію.

  • Насіння чіа — справжній рекордсмен, у 28 г міститься 111 мг магнію.

Щоденна норма магнію залежить від віку та статі, тому важливо стежити, щоб його вистачало. Тривалий дефіцит може проявлятися у вигляді втоми, дратівливості та зниження імунітету. Якщо є сумніви щодо свого харчування, проконсультуйтеся з лікарем або дієтологом.

