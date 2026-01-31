- Дата публікації
-
- Категорія
- Корисні статті
- Кількість переглядів
- 157
- Час на прочитання
- 1 хв
Не ігноруйте ці 10 продуктів з магнієм: дієтологи в захваті від їх користі
Магній — ключовий мінерал для нашого організму: він підтримує імунітет, допомагає м’язам працювати без перевантажень та регулює енергетичний баланс.
Найприємніше — отримати його можна з повсякденних продуктів, які часто вже є у вашому раціоні, пише видання Healthline.
Ось 10 продуктів, багатих на магній, які найчастіше радять дієтологи:
Гарбузове насіння — одна порція забезпечує аж 156 мг магнію.
Шпинат — варений шпинат містить до 78 мг магнію на половину склянки.
Мигдаль — у порції цього горіха близько 80 мг магнію.
Чорна квасоля — половина чашки вареної квасолі дає 60 мг магнію.
Соєве молоко — одна чашка приносить 61 мг магнію.
Авокадо — крім кремової текстури та смаку, половина чашки містить 22 мг магнію.
Арахіс і арахісове масло — обидва варіанти дарують 48–49 мг магнію на порцію.
Банани — середній плід забезпечує 32 мг магнію.
Темний шоколад — 28 г цього смаколика дають 65 мг магнію.
Насіння чіа — справжній рекордсмен, у 28 г міститься 111 мг магнію.
Щоденна норма магнію залежить від віку та статі, тому важливо стежити, щоб його вистачало. Тривалий дефіцит може проявлятися у вигляді втоми, дратівливості та зниження імунітету. Якщо є сумніви щодо свого харчування, проконсультуйтеся з лікарем або дієтологом.