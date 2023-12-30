Не лише марно, але й шкідливо: яка косметика не працює після 40 років

Розповідаємо, про які креми краще забути, коли дійшли до відмітки 40 років. Вони не працюють і можуть навіть нашкодити.

З віком на поличці у ванній з'являється все більше і більше різних засобів для догляду за обличчям. Однак не всі вони ефективні після визначеного віку. Які креми, сироватки та інші продукти краще наносити після 40 років?

Чому шкіра на обличчі старіє і як з цим боротися

В тій чи іншій мірі будь-який живий організм піддається старінню. На жаль, вчені все більше впевнюються, що люди старіють набагато раніше, ніж це закладено природою. Доказано, що ресурсів нашого організму може вистачити на 100-120 років повноцінного життя.

Швидше та сильніше прояви старіння починають проявлятися на обличчі. Основні причини, на думку косметологів, полягають у зневодненні шкіри, УФ-випромінюванні та неправильному догляді. Зазвичай, всі вікові зміни стабілізуються у віці 25-40 років. А після 40 відбувається зміна балансу жіночих статевих гормонів та зниження вмісту гіалуронової кислоти. На це варто звертати увагу, підбираючи собі доглядову косметику.

Якою косметикою краще користуватися після 40 років, а яка — не працює

Косметологи наголошують, що креми зі щільною консистенцією і на олійній основі стають головним "ворогом" у косметичці жінок за 40 років. Через особливості своєї текстури вони не можуть проникнути в глибокі шари дерми, а залишаються на поверхні шкіри. При цьому вони закупорюють пори і уповільнюють процес регенерації.

Такі креми не дають шкірі відновлюватися, не стимулюють зростання білка і не прискорюють процеси обміну речовин, додатково вони запобігають розщепленню колагену під час сну.

Креми на основі вазеліну, рідких парафінів та мінеральних олій взагалі шкідливі після 40 років, адже всі це продукти перероблювання нафти, але вони стійкі до окислення, тому їх додають до різноманітних засобів, щоб подовжити термін їх придатності. Головним недоліком цих речовин є те, що вони перешкоджають випаровуванню вологи. Тому слідкуйте, щоб в вашому засобі була невелика концентрація таких продуктів.

Що потрібно шкірі після 40 років / Фото: pixabay.com

Також косметологи радять відмовитися від жорстких засобів для вмивання. Після 40 років цей процес повинен бути максимально делікатним, а тому для видалення слідів декоративної косметики та бруду використовуйте гідрофільну олію, яка призначена для дбайливого очищення. Однак варто пам'ятати, що після цього для вікової шкіри потрібно використовувати очищаючі пінки для видалення шару маслянистих елементів, які залишитися на шкірі.

За чутливої та проблемної шкіри, якщо додатково не очистити її, то гідрофільна олія залишиться тонкою плівкою, яка не змивається звичайною водою. Тому вона може закупорювати пори, що буде мати негативний ефект.

За словами косметологів, після 40 років масаж вже не має такого ефекту як раніше. Звичайно, процедура допомагає зняти ознаки втоми та може підтримувати тонус шкіри, однак вона не буде боротися зі зморшками і не поверне молодість.

Особливо варто зазначити про патчі для області навколо очей. Хоча реклама і приписує їм чарівні результати, однак вони не допомагають омолодити шкіру. Найчастіше після 40 років синці та мішки під очима з'являються через недосипання. Хоча патчі допоможуть зняти втому та зволожать шкіру, проте це короткостроковий ефект і проблему такий засіб не вирішує.

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