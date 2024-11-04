Не лише смачна, але й багата на селен та фосфор: рибалка зі стажем назвав найкориснішу рибу

Риба — дуже корисний продукт, який повинен бути у вашому щоденному раціоні. Однак, не всі види риби однаково корисні.

В чому різниця між морською і річковою рибою

Лікарі кажуть, що морська риба загалом перевершує за вмістом жирних Омега-3 кислот річкову, однак остання багата на залізо та білок. Проте, на практиці не все так однозначно, як може здатися на перший погляд.

Більшість видів морської риби піддаються інтенсивному заморожуванню, щоб їх було легше транспортувати і зберігати. А це негативно позначається на їхніх основних властивостях. З іншого боку водойми забруднені, тому річкова риба може бути небезпечною для вживання.

Отже, неможливо однозначно стверджувати, що морську рибу їсти корисніше. Все залежить від методів оброблення та умов проживання. Тому, кажуть досвідчені рибалки, запорукою здоров'я стане перевірка джерела походження риби.

З фермерською рибою — обережніше

Останніми роками дуже популярним стає рибництво, тобто розведення риби на спеціальних фермах. Може здатися, що фермерська риба корисніша, тому що "чистіша", проте на практиці це не завжди так.

Деякі недобросовісні фермери насичують рибу стимуляторами росту, антибіотиками та барвниками, щоб пришвидшити процес її виробництва. Внаслідок цього вона може бути дуже шкідливою для здоров'я.

Експерти стверджують, що краще віддавати перевагу дикій рибі, яка була виловлена в природному середовищі. Якщо говорити про найкориснішу морську рибу, то це тріска, далекосхідний лосось, сайра, минтай, оселедець, камбала, скумбрія, путасу, хек, терпуг, навага, сардини і мойва. А з річкових краще обирати окуня або щуку.

Як вибрати корисну рибу

Насамперед, вибираючи рибу, звертайте увагу на її зовнішній вигляд. Дика риба, яку виловили в природному середовищі, зазвичай має нерівномірне забарвлення м'яса і великі плавці. Також краще купувати продукцію у перевірених постачальників.

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