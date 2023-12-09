Не лише зниження ваги: що буде, якщо їсти авокадо щодня

Про користь авокадо для зниження зайвої ваги знає, напевно, кожна людина. Адже дієтологи наперебій розповідають про цей чудо-продукт. Але, виявляється, це не вся користь від авокадо.

Авокадо можна назвати справжнім супер продуктом, адже він містить корисні жири, нутрієнти, вітаміни тощо. Будь-якій страві авокадо додає приємну текстуру та м'якість.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що буде, якщо з'їдати по три яйця щодня.

В чому користь авокадо для жінок та чоловіків

У авокадо міститься близько 20 видів мінералів та вітамінів, що робить цей продукт справжнім рекордсменом. Лише в одному плоді можна знайти:

вітамін K — 53% добової норми;

фолат — 41% добової норми;

вітамін С – 33% добової норми;

вітамін В5 – 28% добової норми;

калій – 28% добової норми;

вітамін В6 – 26% добової норми;

вітамін Е – 21% добової норми;

мідь – 19% добової норми.

А ще в авокадо містяться рибофлавін, ніацин, залізо, тіамін, лютеїн, велика кількість антиоксидантів.

Шість причин їсти авокадо щодня

Чи можна їсти авокадо щодня / Фото: Pexels

Зниження ваги. Хоча авокадо багатий на жири продукт, але вчені довели, що він дійсно допомагає худнути. Справа в тому, що саме завдяки високому вмісту жирів, а ще наявності клітковини, після його вживання людина швидко насичується і довго не відчуває голод. Це рятує від бажання перекусити протягом дня. Згідно з дослідженнями, якщо з'їсти лише половинку авокадо, то п'ять годин після цього їсти вже не захочеться.

Захист серця. "Корисні", тобто мононенасичені, жири, які містяться у авокадо в великій кількості, сприятливо впливають на роботу серця. Вони знижують ризик серцевого нападу та рівень "поганого" холестеролу в крові. А ще в авокадо містяться антиоксиданти, які допомагають організму боротися із запаленнями та оксидативним стресом в кров'яних судинах (пошкодження клітин через надмірне окислення). Якщо їсти авокадо щодня, можна покращити артеріальний тиск та роботу серцево-судинної системи.

Зниження ризику розвитку діабету. Згідно з науковими дослідженнями, авокадо допомагає регулювати цукор в крові. Наприклад, недавно провели один експеримент, в якому учасники додавали половину авокадо у свій ланч, а потім фахівці вимірювали рівень інсуліну та глюкози в крові за регулярними інтервалами. Хоча авокадо і підвищувало загальну калорійність страви, однак рівень цукру в крові не збільшувався.

Красивіші волосся та шкіра. Завдяки зеаксантину та лютеїну авокадо служить головним захисником клітин від пошкодження ультрафіолетом та тих окислювальних процесів, які він запускає. Через ультрафіолетове проміння шкіра передчасно старіє, а волосся стає зневодненим та ламким. Лише одне авокадо на день забезпечить вас 20% від щоденної норми вітаміну Е, який допомагає знешкодити вільні радикали, що і деформують тканини.

Поліпшення зору. Одна з найпоширеніших причин ранньої втрати зору — дегенерація жовтої плями. Авокадо містить велику кількість нутрієнтів зеаксантину і лютеїну, які допомагають боротися із змінами, що призводять до появи цієї проблеми.

Покращення настрою. Завдяки регулярному вживанню авокадо покращується емоційний стан людини, адже в ньому міститься низка вітамінів та мінералів, що впливають на зміни настрою позитивно. Тіло отримує всі потрібні йому корисні речовини і ніщо не заважає йому злагоджено функціонувати та виробляти достатню кількість серотоніну — гормону щастя.

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