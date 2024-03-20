Не манго, не ананас: що потрібно додати до раціону, щоб схуднути

Що рекомендують їсти експерти з харчування для боротьби з ожирінням

Чудес не буває — швидкі дієти не працюють. Якщо ви зменшити споживання калорій, будете протягом тижня їсти лише, наприклад, варену курку та рис, ви скинете вагу, але будете нещасними. І неминуче закінчите тим, що з'їсте те, що не можна, але смакує. І знову наберете кілограми.

Натомість дієтологиня Анеква Годарт розповіла, які овочі та фрукти варто додати до щоденного раціону, якщо ви хочете схуднути та при цьому отримувати задоволення від їжі.

"Першою у моєму списку фруктів і овочів для схуднення стоїть селера. Її часто рекламують через ефект "негативних калорій". Це означає, що ваше тіло може спалювати калорій більше, ніж отримує, перетравлюючи її", - зазначає експертка.

Крім того, що селера допомагає схуднути, вона має купу інших властивостей. Селера є джерелом антиоксидантів — бета-каротину, флавоноїдів, які зменшують запалення в травній системі та навіть запобігають таким захворюванням, як рак. Селера має низький глікемічний індекс, тобто він має «повільний, постійний вплив на рівень цукру в крові».

Анеква Годарт також рекомендує включати до раціону яблука. «Яблука — ще один чудовий варіант для тих, хто хоче схуднути, вони багаті харчовими волокнами та пектином, який допомагає регулювати засвоєння жиру організмом».

Корисними для схуднення будуть і такі ягоди як полуниця, чорниця та малина. В них мало цукру, але багато антиоксидантів і клітковини, що робить їх ідеальними для задоволення тяги до солодкого під час схуднення.

Щоб досягнути відчуття ситості та зменшити загальне споживання калорій, дієтологиня рекомендує також додати до свого раціону некрохмалисті овочі, такі як броколі, цвітну капусту та огірок. Завдяки високого вмісту води та клітковини, вони допомагатимуть схуднути.

Згідно з порадами Всесвітньої організації охорони здоров’я щодня потрібно їсти щонайменше п’ять порцій, 400 г різних фруктів і овочів, щоб знизити ризик серйозних проблем зі здоров’ям.

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