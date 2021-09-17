Ці 11 продуктів не можна заморожувати в жодному разі

Ці 11 продуктів не можна заморожувати в жодному разі

Які продукти не можна заморожувати і чому?

Заморозити фрукти-ягоди на зиму - прекрасна ідея! Все, що вам знадобиться - зручна ємність або пакети для заморозки і морозильна камера. Проте, є продукти, яким заморозка протипоказана, оскільки від цього вони можуть зіпсуватися чи стати небезпечними для здоров'я.

Експерт з безпеки харчових продуктів і санітарії, професор Університету Центральної Флориди Кевін Мерфі склав список з 10 продуктів, які не варто заморожувати за жодних обставин.

Пляшки з вином, рідина в скляних банках

Рідина має більшу щільність, ніж в твердому стані, і при заморожуванні скло може лопнути. Це відноситься до будь-якої рідини.

В процесі заморозки ємність з рідиною може тріснути або навіть вибухнути. Те ж стосується пластикових контейнерів, які не залишають вільного простору для розширення рідини.

Тож якщо ви поклали до морозилки пляшку шампанського і забули про неї, не потрібно її розморожувати під теплою водою чи гріючи в руках. Поставте на нижню полицю холодильника і краще збігайте за новою, тому що ця вам не знадобиться ще декілька годин.

Яйця

Мерфі рекомендує не морозити сирі яйця. Вони можуть лопнути в морозильній камері.

"Тверді тіла при охолодженні стискаються. На відміну від них, вода при заморожуванні збільшується в об'ємі. Тому, як тільки яйця досягнутий точки замерзання, вони можуть вибухнути", - пояснив нам професор.

Зелені листові овочі

Якщо заморозити і потім розморозити зелений салат, він втратить хрусткість. Мороз зруйнує структуру листових зелених овочів і призводить до того, що вони втрачають свою свіжість.

У морозильнику салат з хрусткого перетвориться в м'який, млявий, чорний і непридатний для використання.

Свіжі овочі та фрукти при неналежній температурі

Для правильної заморозки свіжих фруктів і овочів потрібна низька температура, тому, якщо є можливість, встановіть свою морозильну камеру від -18 ° C і підготуйте продукти належним чином.

Як підготувати фрукти і ягоди до заморожування

Деякі фрукти і ягоди перед заморожуванням необхідно очистити і порізати

Ожину, лохину і малину можна заморожувати цілими.

Вишні простіше буде використовувати, якщо дістати перед заморожуванням кісточку.

Персики, сливи і нектарини повинні бути очищені, розрізані, а кісточка вийнята.

Перед заморожуванням полуниці, необхідно позбавити її від зелених хвостиків і розрізати навпіл.

Простий спосіб заморозки ягід і фруктів

Переконайтеся, що всі ягоди і фрукти, які ви відібрали для заморозки, стиглі і без пошкоджень. Промийте ягоди і фрукти прохолодною водою і дайте обсохнути Покладіть ягоди або порізані фрукти в один шар на деко. Виберіть деко, який поміститься в вашу морозильну камеру. Помістіть деко в морозильник. Ягоди і фрукти повинні стати твердими, зазвичай для цього потрібно пару годин, але можна залишити їх в морозилці на ніч. Перекладіть ягоди і фрукти в пакети Zip-Lock для зберігання, виганяючи якомога більше повітря з пакета перед тим, як запечатати його. Зберігайте заморожені ягоди і фрукти в морозильній камері до моменту використання. У замороженому вигляді вони можуть зберігатися до 6 місяців (або рік, якщо у вас є автономний морозильник).

Заморожені ягоди

Повторно розморожене м'ясо, риба або птах

Заморожування м'яса вдруге може привести до погіршення якості та збільшення потенціалу зростання бактерій.

Виробники зазвичай заморожують м'ясо при температурі -60°C, щоб вбити паразитів. При цьому температура м'яса знижується дуже швидко, і клітини в ньому не вибухають. Заморожуючи м'ясо при стандартній температурі морозильника - до -18 °C, ви робите його жорстким і несмачним. Крім того, це справжнє роздолля для мікробів, які виживають при температурі в морозильнику.

До того ж при повторному заморожуванні м'ясо втрачає дуже багато вологи, оскільки клітини всередині нього вибухають.

Смажені продукти

Якщо у вас залишилися крильця або картопля фрі, не поспішайте їх заморожувати. Низька температура в морозильній камері призведе до того, що смажені продукти втратять свою смачну скоринку.

Заморожені продукти, що були попередньо обсмажені, погано розігріваються.

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Молоко, сметана, йогурт

За даними Міжнародного консорціуму з геноміки молока, молоко може бути заморожено на строк від одного до трьох місяців. Хоча, як показує Мерфі, молоко або інший молочний продукт навряд чи залишаться такими ж, якими вони були до заморожування.

«Як тільки ви розморозити ці молочні продукти, вони розділяться на воду і шматочки густої маси», - сказав Мерфі.

Сира картопля

Картопля погано переносить заморозку. Ви просто отримаєте борошнистий, зернистий, поганий смак.

До картоплі додамо овочі, що містять багато води. Їх також не можна заморожувати.

Огірки, помідори, кабачки, баклажани, а також такі фрукти, як яблука, груші і деякі інші.

Кава в зернах або мелена

Кавові зерна просочаться вологою і придбають неприємний смак і запах, тому що поглинуть запахи і вологу з інших продуктів, які лежать в морозильній камері

Соуси та підливи

Йдеться про страви, при приготуванні яких використовується крохмаль або борошно, а також про соуси на основі курячих яєць. Такі складні страви неодмінно розпадуться на шари і повернути їх в однорідний стан вже навряд чи вийде.

Сир

Твердий сир в морозилці не зіпсується.

Після розморожування продукт придбає пухку структуру і швидко почне розсипатися на шматочки.

З м'якими сирами може виникнути інша проблема. У них міститься багато рідини, яка при мінусовій температурі кристалізується, позбавляючи сир гладкості і однорідності.

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