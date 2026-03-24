Не робіть цього під час миття помідорів: одна помилка здатна нашкодити вашому здоров’ю
Просто сполоснути помідори під краном — небезпечна ілюзія чистоти.
Багато хто впевнений: якщо овоч виглядає свіжим і блискучим, значить він безпечний. Насправді ж на шкірці можуть залишатися пестициди, бактерії та невидимі хімічні речовини, які звичайна вода не змиває.
І це особливо тривожно, адже помідори — один із найпопулярніших продуктів на нашому столі. Вони допомагають контролювати рівень холестерину, підтримують імунітет і мають протизапальну дію. Їх їдять сирими, додають у салати, тушкують і запікають щодня.
Але є критично важливий момент, про який майже ніхто не замислюється: неправильне миття може звести всю користь нанівець.
Чому звичайної води недостатньо
Вода змиває лише поверхневий бруд, але не здатна ефективно прибрати залишки хімікатів. Натомість сольовий розчин працює інакше — він «витягує» забруднення, руйнує наліт на шкірці та допомагає позбутися речовин, які просто так не зникають.
Як правильно мити помідори, щоб не нашкодити собі:
Розчиніть 1–2 чайні ложки солі в 1 літрі води.
Повністю занурте помідори у розчин.
Залиште їх на 10–15 хвилин.
Ретельно промийте під проточною водою.
За потреби обережно потріть шкірку.
Витріть чистим рушником.
Цей простий лайфгак підходить і для інших овочів — салату, шпинату, броколі чи цвітної капусти.
Є ще сильніші методи
Для глибшого очищення використовують і комбіновані розчини:
сода + сіль (по 10 г на 2 літри води);
оцет із водою (у співвідношенні 1:3, замочувати 5–10 хвилин).
Втім, лікарі застерігають: жоден із цих способів не дає 100% гарантії. Якщо хімікати вже проникли всередину плоду, видалити їх неможливо.
Саме тому правильне миття — це не дрібниця, а питання вашого щоденного добробуту і безпеки.