ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

Дата публікації
Категорія
Корисні статті
Кількість переглядів
179
Час на прочитання
2 хв

Не робіть цього під час миття помідорів: одна помилка здатна нашкодити вашому здоров’ю

Просто сполоснути помідори під краном — небезпечна ілюзія чистоти.

Автор публікації
Тетяна Мележик
Як правильно мити помідори

Як правильно мити помідори / © pexels.com

Багато хто впевнений: якщо овоч виглядає свіжим і блискучим, значить він безпечний. Насправді ж на шкірці можуть залишатися пестициди, бактерії та невидимі хімічні речовини, які звичайна вода не змиває.

І це особливо тривожно, адже помідори — один із найпопулярніших продуктів на нашому столі. Вони допомагають контролювати рівень холестерину, підтримують імунітет і мають протизапальну дію. Їх їдять сирими, додають у салати, тушкують і запікають щодня.

Але є критично важливий момент, про який майже ніхто не замислюється: неправильне миття може звести всю користь нанівець.

Чому звичайної води недостатньо

Вода змиває лише поверхневий бруд, але не здатна ефективно прибрати залишки хімікатів. Натомість сольовий розчин працює інакше — він «витягує» забруднення, руйнує наліт на шкірці та допомагає позбутися речовин, які просто так не зникають.

Як правильно мити помідори, щоб не нашкодити собі:

  1. Розчиніть 1–2 чайні ложки солі в 1 літрі води.

  2. Повністю занурте помідори у розчин.

  3. Залиште їх на 10–15 хвилин.

  4. Ретельно промийте під проточною водою.

  5. За потреби обережно потріть шкірку.

  6. Витріть чистим рушником.

Цей простий лайфгак підходить і для інших овочів — салату, шпинату, броколі чи цвітної капусти.

Є ще сильніші методи

Для глибшого очищення використовують і комбіновані розчини:

  • сода + сіль (по 10 г на 2 літри води);

  • оцет із водою (у співвідношенні 1:3, замочувати 5–10 хвилин).

Втім, лікарі застерігають: жоден із цих способів не дає 100% гарантії. Якщо хімікати вже проникли всередину плоду, видалити їх неможливо.

Саме тому правильне миття — це не дрібниця, а питання вашого щоденного добробуту і безпеки.

Дата публікації
Кількість переглядів
179
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie