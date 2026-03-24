Не робіть цього під час миття помідорів: одна помилка здатна нашкодити вашому здоров’ю

Як правильно мити помідори / © pexels.com

Реклама

Багато хто впевнений: якщо овоч виглядає свіжим і блискучим, значить він безпечний. Насправді ж на шкірці можуть залишатися пестициди, бактерії та невидимі хімічні речовини, які звичайна вода не змиває.

І це особливо тривожно, адже помідори — один із найпопулярніших продуктів на нашому столі. Вони допомагають контролювати рівень холестерину, підтримують імунітет і мають протизапальну дію. Їх їдять сирими, додають у салати, тушкують і запікають щодня.

Але є критично важливий момент, про який майже ніхто не замислюється: неправильне миття може звести всю користь нанівець.

Реклама

Чому звичайної води недостатньо

Вода змиває лише поверхневий бруд, але не здатна ефективно прибрати залишки хімікатів. Натомість сольовий розчин працює інакше — він «витягує» забруднення, руйнує наліт на шкірці та допомагає позбутися речовин, які просто так не зникають.

Як правильно мити помідори, щоб не нашкодити собі:

Розчиніть 1–2 чайні ложки солі в 1 літрі води. Повністю занурте помідори у розчин. Залиште їх на 10–15 хвилин. Ретельно промийте під проточною водою. За потреби обережно потріть шкірку. Витріть чистим рушником.

Цей простий лайфгак підходить і для інших овочів — салату, шпинату, броколі чи цвітної капусти.

Є ще сильніші методи

Для глибшого очищення використовують і комбіновані розчини:

Реклама

сода + сіль (по 10 г на 2 літри води);

оцет із водою (у співвідношенні 1:3, замочувати 5–10 хвилин).

Втім, лікарі застерігають: жоден із цих способів не дає 100% гарантії. Якщо хімікати вже проникли всередину плоду, видалити їх неможливо.

Саме тому правильне миття — це не дрібниця, а питання вашого щоденного добробуту і безпеки.