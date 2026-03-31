Не робіть цього з макаронами: дієтологиня розкрила небезпечну правду

Чи можна розігрівати макарони в мікрохвильовці / © pexels.com

Однак дієтологи б’ють на сполох, адже макарони зазвичай розігрівають в мікрохвильовій печі. Така звичка, виявляється, не зовсім безпечна, адже може підвищувати рівень цукру в крові.

Хоча мікрохвильовка здається найкращим варіантом через те, що це швидко і не потрібно використовувати додатковий посуд, дієтологиня Джулі Боет вказує, що така їжа, як макарони, негативно реагує на інтенсивне нагрівання.

Макарони з білого борошна відрізняються високим глікемічним індексом, а тому здатні різко підвищувати рівень цукру в крові. Коли вони розігріваються, цей ефект посилюється: організм отримує «викид» глюкози, а це створює додаткове навантаження на підшлункову залозу.

В макаронах присутній крохмаль, який, під час варіння, частково перетворюється на резистентний. А він засвоюється повільніше. За швидкого нагрівання структура змінюється — тому глюкоза швидше потрапляє в кров.

Особливої шкоди завдають переварені макарони з магазинним соусом та жирами, які підігріли в мікрохвильовій печі. Таке поєднання сильно навантажує кишківник, вповільнюючи обмін речовин. За регулярного вживання це може призвести до інсулінорезистенції.

Однак, не варто зовсім відмовлятися від улюбленої страви. Достатньо дотримуватися кількох простих правил:

краще обирати цільнозернові макарони;

не переварюйте їх, вони повинні залишатися al dente;

розігрівати слід на сковорідці, а не в мікрохвильовці;

додавайте овочі, корисні жири, білок.

Таким чином, ваша страва залишиться смачною, але не підвищуватиме рівень цукру в крові.