Не шоколад і не зефір: нутриціологи назвали найкорисніші солодощі, які можна їсти щодня

Будь-які продукти харчування мають як корисні, так і небажані властивості. Однак солодощі зазвичай уникають, адже в них переважно лише цукор або фруктоза. Але ці – зовсім інша річ!

Безперечно, для більшості людей солодощі – це невід'ємна частина життя. Величезний вибір десертів, шоколаду, цукерок та східних ласощів давно підкорив світовий ринок і став буденністю. Хоча більшість таких продуктів складається переважно з цукру, масла та крохмалю, вони все ж мають свої плюси: покращують настрій, швидко насичують організм енергією та допомагають розслабитися, відволікаючись від повсякденних турбот.

Проте саме вони часто стають джерелом проблем – від розвитку різних захворювань до формування залежності. Регулярне вживання солодкого легко входить у звичку і з часом позбутися тяги до цукру стає надзвичайно складно.

У цьому матеріалі ми розповімо, які солодощі можна їсти без зайвих хвилювань за здоров'я. Йдеться про сухофрукти – чорнослив, курагу, цукати та інші натуральні ласощі. Так, вони містять чимало фруктози, проте водночас багаті на вітаміни, мінерали та клітковину, що сприяє здоровому травленню.

Однак варто пам’ятати, що навіть із корисними продуктами важливо знати міру. Надмірне споживання сухофруктів може спричинити проблеми з шлунково-кишковим трактом, а згодом і серйозніші порушення здоров’я.

Так само слід контролювати кількість спожитих горіхів. Попри їхню користь, вони містять синильну кислоту, яка за умови надмірного споживання може негативно вплинути на кісткову систему та навіть сприяти розвитку остеопорозу. Окрім того, горіхи можуть викликати індивідуальні реакції, зокрема подразнення горла або дискомфорт у шлунку.

Загалом, краще надавати перевагу саме цим натуральним продуктам, а не шоколаду, тортам чи цукеркам. Проте головне правило – помірність: навіть найкорисніші ласощі слід вживати в розумних кількостях.

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