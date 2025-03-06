Не тільки схуднете: що станеться з організмом, якщо відмовитися від хліба

Відмова від хліба може мати різні наслідки, залежно від того, чим ви його заміните і який у вас загальний раціон.

Як впливає на організм відмова від хліба

Втрата зайвої ваги і контроль апетиту

Виключення хліба з раціону може привести до втрати зайвої ваги. Хліб містить значну кількість вуглеводів, які можуть швидко засвоюватися і через деякий час викликати голод. Зменшення споживання вуглеводів, зокрема і хліб, може допомогти вам контролювати апетит і зменшити споживання калорій. Дослідники з'ясували, що вживання двох скибочок білого хліба (120 грамів) на день збільшує ризик ожиріння на 40%.

Поліпшення травлення

У деяких людей хліб може викликати проблеми з травленням, особливо якщо вони страждають від непереносимості глютену або чутливості до нього. Виключення хліба з раціону може привести до зниження здуття, газоутворення та інших неприємних симптомів, пов'язаних з травленням.

Покращення рівня енергії

Хліб, багатий вуглеводами, може викликати різкі зміни рівня цукру в крові і відчуття сонливості після прийому їжі. При виключенні хліба з раціону, ваш рівень енергії може стати більш стабільним, що допоможе вам відчувати себе бадьоріше і більш продуктивним протягом дня.

Як зробити відмову від хліба корисною

Замінити його овочами, гречкою, кіноа, вівсянкою – тобто джерелами повільних вуглеводів

Додати горіхи, насіння, бобові – для отримання клітковини та вітамінів

Якщо хліб потрібен, то обирати цільнозерновий або бездріжджовий варіант

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