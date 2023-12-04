Не відмовляйтеся від солодкого: лікарі пояснили, чому не варто цього робити

Навіть якщо у вас здорове і збалансоване харчування, не треба виключати солодощі зі свого раціону.

Зазвичай, коли люди переходять на правильне харчування, найчастіше саме солодощі першими потрапляють під заборону. Втім, ласощі є тими продуктами, на яких потім відбуваються «зриви». Розповідаємо, чому десерти повинні залишатися в меню, з посиланням на допис дієтологині Олесі Добрянської в Instagram.

Чому солодощі не варто виключати з раціону

Дієтологиня пояснює, що жорстка відмова від солодкого може призвести до того, що відбуватиметься переїдання іншими продуктами харчування. І як наслідок, може відбутися зрив на заборонені ласощі.

До того ж, повна відмова від солодощів може стати причиною стресу і тривожних станів. Якщо людина ніколи раніше не дотримувалася збалансованого харчування, то різка відмова від десертів може викликати ряд негативних емоцій. Таким чином гарна звичка перетвориться на величезний тягар, який організм намагатиметься скинути якнайшвидше.

«Можна все, головне, дотримуватися балансу», - говорить дієтологиня.

Що робити, якщо солодощі заборонені під час дієти

Якщо ви все ж перейшли на здорове збалансоване харчування, Олеся Добрянська радить дотримуватися кількох правил.

Не варто їсти заборонений продукт натщесерце, це стосується не лише десертів. Його треба залишити на кінець прийому їжі, коли завершите основний.

Не їжте все заразом. Розбийте смаколик на порції для кожного прийому їжі.

Не слід купувати одразу багато солодощів, так ви зможете захистити себе від переїдання.

Урізноманітнюйте свій повсякденний раціон. Додавайте до страв цікаві продукти, спеції тощо. Це зробить ваше харчування цікавішим, тому не буде потреби заповнювати емоційні прогалини шоколадками.

Скільки солодкого можна їсти на день

Аби солодощі не завдали шкоди вашій фігурі, добова норма повинна складати 10% від загальної кількості калорій. Якщо ви упродовж дня їсте 1800 калорій, то солодощів повинно бути не більше 180 калорій.

Однак ці норми є загальними для всіх, тому потрібно враховувати індивідуальність свого організму. Буде значно краще, якщо змінювати свої звички крок за кроком, без жорстких заборон чи обмежень.

Читайте також:

Мінус 10 кілограмів: як швидко схуднути в животі та сідницях до Нового року

Що категорично не можна робити за низького тиску: зверніть на це увагу

Шість продуктів для жіночого здоров’я: що треба їсти кожній жінці після 40