Не викидайте шкірку мандарина: незвичайні лікувальні властивості продукту

Про лікувальні властивості шкірки мандарина, читайте в матеріалі ТСН.ua
Купивши мандаринку, не викидайте її шкірку. Фітонциди та ефірні олії, що містяться в шкірці помаранчевих фруктів не лише покращують настрій, а й допомагають боротися з масою хвороб.
Корисні властивості шкірки мандарину
- Цедра мандарину — повноцінне джерело вітаміну С. Лише 6 грамів цедри мандарину можуть задовольнити добову потребу у вітаміні С на 14 %. Окрім того, у мандаринах також містяться кальцій, фосфор, магній, калій, залізо, фруктові кислоти, фолієва та аскорбінова кислота
- Внаслідок вмісту бета каротину шкірка мандарину корисна для профілактики серцево-судинних захворювань.
- Флавоноїди та гесперидин, що містяться в мандариновій шкірці захищають організм від вірусів, запалень, мають антиалергічні властивості.
- Аромат ефірної олії, який отримують зі шкірки стиглих плодів, знімає перевтому, дратівливість, почуття страху, заспокоює та стимулює нервову систему.
- Ефірна олія мандарину покращує колір шкіри, тонізує, освіжає, розгладжує зморшки, допомагає при жирній та комбінованій шкірі та висипаннях. Попереджає появу розтяжок та целюліту, особливо у поєднанні з олією неролі та лаванди.
Шкірка мандарину лікує
- Якщо турбує бронхіт, три столові ложки мандаринової цедри залити двома склянками дуже гарячої води, настояти декілька годин і потім проціди. Додай трохи меду та випити цей настій протягом дня.
- Настоянка з мандаринової шкірки — відмінний засіб для розрідження та виведення мокротиння при сухому кашлі. Залийте шкірку одного мандарина склянкою горілки та настоюйте у темному місці протягом тижня. Приймати таку настоянку потрібно три рази на день перед їдою по 20 капель.
- Шкірка мандарина допоможе тобі при закладеності носа. Помістіть шкірки 2-3 мандаринів у миску з киплячою водою. Дайте пару хвилин постояти, а потім протягом 10 хвилин вдихайте пар, що підіймається над мискою.
- Відвар зі шкірки мандаринів знижує рівень цукру в крові. Щоб приготувати такий відвар, шкірку з трьох плодів середньої величини прокип'ятити протягом 10 хвилин в літрі води. Проціджувати відвар не потрібно. Зберігати відвар потрібно в холодильнику, приймати щодня вранці та ввечері після їжі.
- Шкірка фрукта містить значно більший вміст антиоксидантів, ніж вичавлений сік, які захищають організм від новоутворень. Вважається, що завдяки сальвестролам, які є у шкірці, знижується ризик онкологічних захворювань.
- Мандаринова шкірка підвищує імунітет, покращує апетит та травлення. Цей фрукт багатий пектинами, які регулюють роботу кишківника. Полісахариди зв’язують іони важких металів й радіоактивних елементів. Розітріть сухі шкірки та додавайте порошок у салати, каші, сир та інші продукти. Це допоможе позбавитися болю в шлунку або метеоризму.
- Для лікування грибкових захворювань, натирайте нігті на ногах та пальці свіжою мандариновою шкіркою двічі на день.
Однак потрібно не забувати, що цитрусові, до яких належать і мандарини, можуть бути сильними алергенами, тому людям схильним до алергії, потрібно бути обережними як зі самими плодами, так зі шкіркою мандаринів.
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