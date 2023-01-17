Не викидайте шкірку мандарина: незвичайні лікувальні властивості продукту

Купивши мандаринку, не викидайте її шкірку. Фітонциди та ефірні олії, що містяться в шкірці помаранчевих фруктів не лише покращують настрій, а й допомагають боротися з масою хвороб.

Корисні властивості шкірки мандарину

Цедра мандарину — повноцінне джерело вітаміну С. Лише 6 грамів цедри мандарину можуть задовольнити добову потребу у вітаміні С на 14 %. Окрім того, у мандаринах також містяться кальцій, фосфор, магній, калій, залізо, фруктові кислоти, фолієва та аскорбінова кислота

Внаслідок вмісту бета каротину шкірка мандарину корисна для профілактики серцево-судинних захворювань.

Флавоноїди та гесперидин, що містяться в мандариновій шкірці захищають організм від вірусів, запалень, мають антиалергічні властивості.

Аромат ефірної олії, який отримують зі шкірки стиглих плодів, знімає перевтому, дратівливість, почуття страху, заспокоює та стимулює нервову систему.

Ефірна олія мандарину покращує колір шкіри, тонізує, освіжає, розгладжує зморшки, допомагає при жирній та комбінованій шкірі та висипаннях. Попереджає появу розтяжок та целюліту, особливо у поєднанні з олією неролі та лаванди.

Шкірка мандарину лікує

Якщо турбує бронхіт , три столові ложки мандаринової цедри залити двома склянками дуже гарячої води, настояти декілька годин і потім проціди. Додай трохи меду та випити цей настій протягом дня.

, три столові ложки мандаринової цедри залити двома склянками дуже гарячої води, настояти декілька годин і потім проціди. Додай трохи меду та випити цей настій протягом дня. Настоянка з мандаринової шкірки — відмінний засіб для розрідження та виведення мокротиння при сухому кашлі. Залийте шкірку одного мандарина склянкою горілки та настоюйте у темному місці протягом тижня. Приймати таку настоянку потрібно три рази на день перед їдою по 20 капель.

Залийте шкірку одного мандарина склянкою горілки та настоюйте у темному місці протягом тижня. Приймати таку настоянку потрібно три рази на день перед їдою по 20 капель. Шкірка мандарина допоможе тобі при закладеності носа. Помістіть шкірки 2-3 мандаринів у миску з киплячою водою. Дайте пару хвилин постояти, а потім протягом 10 хвилин вдихайте пар, що підіймається над мискою.

Помістіть шкірки 2-3 мандаринів у миску з киплячою водою. Дайте пару хвилин постояти, а потім протягом 10 хвилин вдихайте пар, що підіймається над мискою. Відвар зі шкірки мандаринів знижує рівень цукру в крові . Щоб приготувати такий відвар, шкірку з трьох плодів середньої величини прокип'ятити протягом 10 хвилин в літрі води. Проціджувати відвар не потрібно. Зберігати відвар потрібно в холодильнику, приймати щодня вранці та ввечері після їжі.

. Щоб приготувати такий відвар, шкірку з трьох плодів середньої величини прокип'ятити протягом 10 хвилин в літрі води. Проціджувати відвар не потрібно. Зберігати відвар потрібно в холодильнику, приймати щодня вранці та ввечері після їжі. Шкірка фрукта містить значно більший вміст антиоксидантів, ніж вичавлений сік, які захищають організм від новоутворень. Вважається, що завдяки сальвестролам, які є у шкірці, знижується ризик онкологічних захворювань.

Вважається, що завдяки сальвестролам, які є у шкірці, знижується ризик онкологічних захворювань. Мандаринова шкірка підвищує імунітет, покращує апетит та травлення. Цей фрукт багатий пектинами, які регулюють роботу кишківника. Полісахариди зв’язують іони важких металів й радіоактивних елементів. Розітріть сухі шкірки та додавайте порошок у салати, каші, сир та інші продукти. Це допоможе позбавитися болю в шлунку або метеоризму.

Цей фрукт багатий пектинами, які регулюють роботу кишківника. Полісахариди зв’язують іони важких металів й радіоактивних елементів. Розітріть сухі шкірки та додавайте порошок у салати, каші, сир та інші продукти. Це допоможе позбавитися болю в шлунку або метеоризму. Для лікування грибкових захворювань, натирайте нігті на ногах та пальці свіжою мандариновою шкіркою двічі на день.

Однак потрібно не забувати, що цитрусові, до яких належать і мандарини, можуть бути сильними алергенами, тому людям схильним до алергії, потрібно бути обережними як зі самими плодами, так зі шкіркою мандаринів.

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