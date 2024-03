Не встигнете кліпнути, як наберете зайву вагу — три неочікуваних продукти, які шкодять фігурі

Експерти з питань харчування на сайті Eat This Not That виділили кілька "підступних" продуктів харчування, які вважаються корисними, але часто заважають нам схуднути.

Перекушування горіхами

Нам давно відомо, що краще перекушувати горіхами, ніж такими шкідливими альтернативами як шоколад або чипси. Та з точки зору втрати ваги це зовсім не так. Хоча в горіхах дійсно міститься багато поживних речовин, вітамінів та мінералів, важливо підходити до їхнього споживання помірковано. Дієтологиня Кімберлі Гомер стверджує, що не варто переїдати горіхи, особливо регулярно.

Наприклад, лише в одній чашці мигдалю міститься 826 калорій. А з'їсти таку кількість дуже легко. Для порівняння, у одному пакетику картопляних чипсів — 156 калорій.

Гранола на сніданок

Згідно з даними Американської кардіологічної асоціації, рекомендовано з'їдати на день приблизно 1 склянку пластівців. Однак, експерти наголошують, що для деяких видів популярних сніданків варто зменшити порції, щоб запобігти збільшенню ваги. Гранола — один з них.

Наприклад, у склянці граноли з кокосом та кеш'ю може міститися близько 450 калорій. І це ще до того, як ви додали до страви молоко. Ба більше, в такому продукті багато цукру та мало клітковини.

Не захоплюйтесь рослинним молоком

Звичайно, якщо у вас непереносимість лактози, рослинне молоко можна і потрібно додавати до свого раціону. Найкраще, щоб воно було горіхове і в помірних кількостях.

Однак, такий продукт містить чимало інших речовин, які можуть кинути нашій талії справжній виклик. Зокрема, додані жири та цукор. Хоча рослинне молоко вважається безпечним, деякі дослідники пов'язують його з проблемами з кишківником. Наприклад, через те, що воно містить полісорбат 80 та карбоксиметилцелюлозу. Лише в одній порції вівсяного жирного молока міститься 9 грамів жиру, що у понад 9 разів перевищує кількість жиру в одновідсотковому коров'ячому молоці.

