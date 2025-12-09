Продукти з паразитами / © pexels.com

Наші улюблені страви іноді ховають у собі небезпечних гостей. Ми думаємо, що достатньо прокип’ятити воду чи вимити фрукти, але насправді навіть висока температура не завжди здатна впоратися з цими крихітними ворогами.

Давайте розберемося, які звичайні продукти можуть стати небезпечним джерелом зараження.

Свіжа риба

Суші, солона оселедець, слабосолона риба… Все це здається безпечним, поки не згадаєш про паразитів. Найчастіше це черв’яки анізакиди чи опісторхи. Личинки, потрапивши в організм, оселяються в печінці та жовчному міхурі, викликаючи запалення жовчних протоків, потовщення стінок міхура та утворення каменів.

Печінка тварин

Люблена багатьма печінка корови чи свині теж може приховувати небезпеку. Там ховаються дорослі особини або личинки стрічкових червів. Недостатня термічна обробка може спричинити проблеми з травленням та загальне ослаблення організму.

Морепродукти та молюски

Устриці, краби, мідії — ласощі для гурманів, але й потенційна зона ризику. Паразит гнатостомоз, поширений у молюсках, здатний уражати мозок, викликаючи еозинофільний менінгіт. Важкі наслідки включають параліч, втрату зору і навіть смерть.

Гриби, ягоди та свіжі овочі

Паразити можуть ховатися не лише в м’ясі. Дикі гриби, овочі та ягоди, забруднені фекаліями тварин, здатні містити яйця глистів, невидимі неозброєним оком. Багаторазове миття не завжди гарантує безпеку.

Як убезпечитися

Прості, але ефективні правила допоможуть захиститися:

Завжди піддавайте рибу та м’ясо тривалій термічній обробці — смажте, варіть або запікайте щонайменше 10 хвилин на високій температурі. Перед приготуванням тримайте продукти замороженими за -20°С не менше тижня. Ніколи не їжте сирі або недостатньо оброблені продукти. Мийте руки перед їжею та після контакту з сирими продуктами.

Тепер ви знаєте, як захистити своє здоров’я і уникнути неприємних сюрпризів. Бережіть себе та своїх близьких!