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ТСН у соціальних мережах

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Небезпечна їжа: експерти назвали, до яких продуктів найчастіше додають клей

Асортимент їжі на полицях супермаркетів вражає різноманіттям — аж голова йде обертом. Та за яскравою упаковкою нерідко ховаються продукти, які можуть викликати занепокоєння. Раніше ми вже попереджали, які страви не варто вживати у спеку. Тепер же звертаємо увагу на інше: до деяких звичних продуктів виробники додають… клей.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Що таке м'ясний клей

Що таке м’ясний клей / © unsplash.com

Насправді все не так страшно, як може здатися — йдеться не про звичайний клей, а про так звану харчову добавку під назвою трансглутаміназа, яку ще називають “м’ясним клеєм”.

Що таке так званий “м’ясний клей”

Трансглутаміназа — це природний фермент, що зустрічається в організмах людей, тварин і рослин. У тілі людини він виконує низку важливих функцій: зокрема, сприяє загоєнню тканин, зміцнює шкіру й волосся, а також бере участь у процесі згортання крові.

У харчовій промисловості цей фермент використовують як стабілізатор для поліпшення структури та зовнішнього вигляду продуктів. Завдяки своїй здатності “з’єднувати” білки, трансглутаміназа буквально склеює окремі шматки м’яса чи риби в єдине ціле. Її також додають до сирів, йогуртів та інших продуктів, аби надати їм привабливішої текстури й форми.

У яких продуктах може бути “харчовий клей”

Трансглутаміназу активно застосовують у виготовленні м’ясних виробів — зокрема, шинки, ковбас і фаршевих продуктів, аби надати їм однорідної структури та привабливого вигляду. Її також додають у молочну продукцію — як-от йогурти чи сири — для досягнення щільнішої, кремової консистенції. Цей фермент використовують і в пастах та макаронах для поліпшення текстури. Оскільки він виконує роль зв’язувальної речовини, трансглутаміназа стала популярною альтернативою глютену, зокрема у виробництві певних видів безглютенової випічки.

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