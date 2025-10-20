Небезпечна звичка: чому сушіння мокрого одягу на радіаторі загрожує серйозними хворобами

Чому не можна сушити мокрий одяг на батареї опалення / © Фото з відкритих джерел

Реклама

Експерти попереджають: не варто сушити вологий одяг на радіаторах. Хоч це здається швидким і зручним рішенням, насправді така звичка може серйозно нашкодити здоров’ю.

Сушіння одягу взимку часто стає справжнім випробуванням, особливо якщо у вас немає сушильної машини. І тому так привабливо покласти речі на гарячий радіатор. Однак Ненсі Емері, експертка із радіаторів з Only Radiators, попереджає: це створює низку проблем, бо рівень конденсату в кімнаті різко зростає.

Не тільки з’являється ідеальне середовище для цвілі, а й можуть виникати симптоми, схожі на грип. За словами експертки, проблема сушіння одягу на радіаторах у тому, що вони перекривають природну циркуляцію повітря, через що в кімнаті накопичується волога — саме тоді і починаються проблеми. Вся ця волога рухається потоками повітря та осідає на холодних поверхнях, створюючи ідеальні умови для розвитку цвілі. Кількість води може бути суттєвою — навіть літри.

Реклама

Волога, що виділяється з одягу, не зникає сама по собі, а збирається в неприємну цвіль. Це може викликати симптоми, схожі на грип — нежить, подразнення шкіри та очей, втому. Ненсі також попереджає, що у людей із сильною втомою та симптомами, схожими на грип, можливе приховане зараження грибком аспергіллозу дихальних шляхів, про яке вони можуть навіть не підозрювати.

Для людей із проблемами дихальної системи цвіль особливо небезпечна, адже посилює існуючі захворювання, такі як астма, через алергени, подразники та токсичні речовини, які вона виділяє.

Сушіння одягу взимку дійсно може здаватися неможливим завданням, особливо коли залишити речі сушитися на вулиці немає змоги. Ненсі радить приймати внутрішні заходи для запобігання конденсації та появі цвілі: провітрювати кімнати, а якщо сушити одяг на радіаторі, робити це під вікном — це зменшує ризик розвитку цвілі.

Ще одним ефективним рішенням експерт називає витяжні вентилятори, які забезпечують приплив свіжого повітря ззовні, працюючи як вікно для циркуляції повітря. Хоча найчастіше їх встановлюють у кухнях і ванних кімнатах, вентилятори можна змонтувати у будь-якому приміщенні за допомогою фахівця.