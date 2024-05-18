Небезпечні для серця: лікарі назвали продукти, які слід виключити з раціону для його здоров'я

Наше серце — це дивовижний м'яз, який скорочується близько 100 тисяч на день і зберігає нам життя. Вживання певних продуктів допомагає йому залишатися здоровим. Тоді як інші можуть підвищити ризик серцевих захворювань.

Як пишуть в Lifespan, кардіологи сходяться на думці, що для здоров’я серця слід уникати деяких продуктів. Це зовсім не означає, що ви не можете насолоджуватися ними час від часу як частування, але вони не повинні бути частиною вашого звичайного раціону.

Червоне м'ясо

Червоне м’ясо, таке як яловичина, телятина та баранина, має високий вміст холестерину та насичених жирів. Отже, перш ніж насолодитися соковитим біфштексом, майте на увазі, що тваринний жир, який міститься в червоному м’ясі, особливо шкідливий для вашого серця та артерій, і його слід обмежити невеликим відсотком у вашому загальному раціоні.

Коли ми говоримо про червоне м’ясо, ви можете бути здивовані, дізнавшись, що свинина входить до цієї категорії. Хоча її можуть інколи продавати як здорову альтернативу м’ясу птиці, це не так. Звичайно, ваше тіло потребує білка, але краще вибрати більш корисні для серця джерела, включаючи курку, індичку, рибу та морепродукти. А ще краще спробуйте рослинні білки, такі як тофу, сочевиця, нут або чорні боби, замість тваринного білка.

Якщо ви все ще жадаєте червоного м’яса, час від часу насолоджуйтесь стейком або відбивною, однак не перетворюйте це в звичку.

Бекон, хот-доги та інше оброблене м’ясо

Якщо говорити про бекон, то важливо зрозуміти, що він не тільки містить багато жиру, але й також велику кількість натрію, обидва з яких пов’язані з підвищеним ризиком серцевих захворювань. Те саме стосується сосисок і м’ясних делікатесів, таких як салямі, шинка та пастрамі.

Тож зведіть сніданок з беконом і яйцями до мінімуму та насолоджуйтесь хот-догом лише час від часу. Краще дотримуватися здоровіших варіантів, коли мова йде про м’ясо.

Картопля фрі та інші смажені страви

Картопля фрі, як і всі смажені страви, містить високий рівень насичених жирів і транс-жирів, двох типів жиру, які особливо шкідливі для здоров’я вашого серця. Але ця картопля фрі також містить сіль, що є ще однією загрозою для вашого серцево-судинного здоров’я. Наступного разу, коли вам захочеться такої їжі, приготуйте "картоплю фрі в духовці", запікаючи шматочки овоча, а не смажте їх у фритюрі.

Солодкі напої та каші

Миска пластівців і сік на сніданок. Газована вода до обіду. Енергетичний напій перед спортзалом. Ви здивуєтеся, скільки доданого цукру міститься в багатьох продуктах і напоях, якими ми часто насолоджуємося регулярно! Цукор є причиною збільшення ваги, що може призвести до високого кров’яного тиску, діабету та ожиріння, які шкідливі для вашого серця. Крім того, це також може вплинути на ваші артерії через підвищення рівня тригліцеридів і холестерину, відомого як LDL.

Нарешті, надлишок цукру також пов’язаний із запаленням в організмі. Замість газованої води перейдіть на звичайну воду (газовану чи негазовану) і обов’язково читайте етикетки, щоб вибрати продукти з меншою кількістю цукру.

Повножирні молочні продукти

Ви будете здивовані, але морозиво кардіологи також відносять до продуктів, що шкодять серцю / Фото: Unsplash

Молочні продукти є важливою частиною збалансованої дієти. Але заради вашого серця краще пропустити версії з великою кількістю жиру. Натомість вибирайте молоко, йогурт і сир із низьким вмістом жиру, щоб зменшити загальне його споживання, зберігаючи переваги цих молочних продуктів.

Коли справа доходить до молока, ви навіть можете спробувати немолочні альтернативи, такі як мигдальне або вівсяне молоко. Ці продукти мають вершкову текстуру молока з чудовим смаком, але не містять тваринного жиру, який може підвищити ризик серцевих захворювань. Сюди ж слід віднести і морозиво.

Картопляні чипси та закуски

Лікарі не даремно називають це шкідливою їжею! Пакетики картопляних чипсів і їхні аналоги є продуктами високого оброблення, смаженими та наповненими добавками разом із великою кількістю натрію. Насправді в них немає нічого здорового. Вони можуть сприяти збільшенню ваги, хворобам серця та підвищеному ризику інсульту.

Якщо ви хочете перекусити, пропустіть чипси, а натомість з’їжте жменю горіхів, насіння або сухофруктів.

Випічка, печиво та тістечка

Хоча вони можуть бути смачними, хліб, печиво та випічка містять велику кількість цукру та жиру. Хоча час від часу ними можна насолоджуватися, краще не включати їх до свого регулярного раціону.

Натомість вибирайте більш здорові ласощі, такі як фрукти та горіхи, коли вам хочеться чогось солодкого. Коли справа доходить до вибору їжі, зосередьтеся на поживних продуктах, які допомагають вашому серцю битися, і уникайте тих продуктів, які можуть завадити йому виконувати свою роботу.

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