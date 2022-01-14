Небезпечні іграшки: лікарі Харкова видалили з кишечника однорічної дівчинки 11 магнітів

Іграшка призвела до тяжкої хірургічної патологіі - непорохідності кишківника.

У Харківській обласній дитячій лікарні зробили операцію із видалення з кишечника однорічної дівчинки 11 магнітів, які, з'єднавшись між собою, утворили обручку.

Як повідомили медики закладу у Facebook, дитину доставили з підозрою на харчове отруєння, але при досконалій діагностиці виявили, що дівчинка проковтнула іграшкові магніти.

Харьковская областная детская клиническая больница 1

Сторонні тіла у кишківнику між собою з’єдналися та утворили кільце.

Цього разу вони призвели до тяжкої хірургічної патологіі - непорохідності кишківника.

"Мы вже не одноразово звертали увагу батьків на ці небезпечні іграшки особливо для малечі", - повідомили лікарі

Дитячі хірурги та лікарі успішно виконали складне оперативне втручання - видалили сторонні тіла та ліквідували непрохідність кишкового шляху.

Харьковская областная детская клиническая больница 1

"Нехай дівчинка якомога скоріше одужує! А до батьків вкотре звертаємося, бути пильними під час догляду за дітьми", - написали медики.

Тож, якщо ви помітили щось незвичне з вашою дитиною - не гайте часу та звертайтеся до фахівців.

Напередодні трапилася трагедія із шестирічною дівчинкою, яка намагалася виконати завдання челенджу в TikTok - вона проковтнула 23 магнітні кульки.

Протягом кількох днів дитина проковтнула магніти, що ледве не розірвали її кишківник.

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