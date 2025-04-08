Як зрозуміти, що вас вкусив заражений кліщ / © Pixabay

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Часто буває так, що людина помічає на шкірі почервоніння та набряк, які не болять і не спричиняють дискомфорту, тож вирішує не звертатися до лікаря, — пояснює інфекціоністка Центральної поліклініки військово-медичного управління СБУ Олена Горобець. — Замість консультації зі спеціалістом, дехто просто мажеться маззю або приймає протизапальні ліки.

Лише коли пляма починає рости й набуває характерної форми у вигляді мішені, людина нарешті йде до медиків. Така пляма — це кільцеподібна мігруюча еритема, яка зазвичай виникає через два–чотири тижні після укусу кліща й може вирости до значних розмірів. Це один із класичних симптомів хвороби Лайма (бореліозу), і в такому разі лікар одразу призначає курс антибіотиків.

Для точного встановлення діагнозу можна пройти тест на антитіла до борелій, але для цього потрібно кілька тижнів, щоб антитіла накопичились в організмі і їх вдалося виявити за допомогою спеціальних тестів. Якщо результат буде позитивним, лікар призначить антибіотики, і курс лікування триватиме не менше трьох–чотирьох тижнів.

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Якщо імунна система не здатна подолати інфекцію, хвороба може перейти в хронічну стадію. Іноді перші симптоми проявляються через два-три місяці, але частіше це трапляється через півроку або навіть рік, коли людина вже забуває про укус кліща. Пацієнт часто довго проходить різні обстеження, намагаючись зрозуміти, чому його турбують постійна слабкість, часті головні болі, неврологічні симптоми, такі як відчуття повзання мурашок або оніміння. Також можуть виникнути болі в суглобах або ломота в тілі. Проте часто ні сам пацієнт, ні лікарі не пов’язують ці прояви з укусом кліща.

Чи можна відрізнити заразного кліща від звичайного? Такий кліщ не має зовнішніх ознак, а тому будь-яке укушення є потенційно небезпечним.

Єдиний надійний спосіб перевірити, чи є кліщ інфікованим, — віднести його до спеціальної лабораторії. І це варто зробити не лише з тим кліщем, який вже вчепився в шкіру, але й з тим, що просто повзає по вашому тілі чи одязі. На відміну від самок, які кусають лише один раз, самці можуть чіплятися кілька разів. Людина може цього не помітити й вирішити, що, поки кліщ просто повзає, то ймовірність зараження ще низька.