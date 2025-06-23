Недорогі продукти для мозку і нервової системи: неврологи розповіли, що слід обов’язково з’їдати хоча б раз на день

Недорогі продукти, які необхідні для правильної роботи мозку / © Pixabay

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Лікарі поділилися переліком доступних продуктів, які слід вживати щодня, щоб підтримувати здоров’я мозку.

Дієта MIND: в чому її особливість

Дієта MIND особлива тим, що поєднує в собі DASH-дієту та сереземноморську дієту. Вона спрямована на профілактику більшості нейродегенеративних захворювань. Її автори зробили акцент на продуктах, які допомагають стимулювати роботу мозку. Інколи її ще називають “дієта для розуму”.

Нейрохірургиня Бетсі Гранч в своєму інтерв’ю для yahoo.com повідомила, що більшість фруктів багаті на антиоксиданти, а тому здатні знижувати оксидативний стрес в нервових клітинах. А це в свою чергу покращує когнітивні здібності.

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Професор Медичного коледжу Нью-Йорку Мілл Етьєн додав, що фрукти здатні не лише захистити мозок від змін через вік, але й швидко покращити самопочуття. А ще вони є джерелом енергії для нейронів, беручи участь у вироблені гормону, що покращує настрій (серотоніну).

Фрукти, які найкраще підходять для здоров’я мозку

Передусім, фрукти необхідні нашому організму тому, що вони здатні боротися з оксидативним стресом, який руйнує нервові клітини. Однак є певні продукти, які вважаються неврологами найбільш корисними. До переліку входять темні ягоди (чорниця, синій виноград, ожина). В них містяться антоціани, які є потужними природними антиоксидантами. Вони захищають клітини мозку від пошкоджень вільними радикалами, а ще мають протизапальний ефект, що дуже важливо для профілактики таких захворювань, як Паркінсон або Альцгеймер.

Також слід обов’язково додати до свого раціону:

банани — вони є джерелом триптофану, з якого і утворюється серотонін, а також містять багато калію, який необхідний для підтримки здорового артеріального тиску. Вживання бананів щодня значно зменшує ризик інсульту. Лікар Етьєн вказує, що потрібно з’їдати хоча б один плід на день.

авокадо — він багатий на корисні ненасичені жири, які є основою мембрани нервових клітин. А ще вони захищають астроцити, які є важливими клітина для підтримки здоров’я мозку.

ківі — в них міститься вітамін К, який покращує кровообіг в мозку, та вітамін С, який вважається одним з найсильніших природних антиоксидантів.

Що передбачає дієта MIND

Ця дієта передбачає, що основним джерелом енергії для мозку є вуглеводи, проте головну увагу все ж приділяють тим продуктам, які містять Омега-3 жирні кислоти, вітаміни групи В, антиоксиданти і деякі важливі мінерали. Водночас, кажуть лікарі краще обмежити вживання насичених жирів, трансжирів та продуктів, які відрізняються високим ступенем перероблення.

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Обов’язково включіть до свого раціону:

зелені листкові овочі (кейл, шпинат тощо) — лікарі рекомендують вживати не рідше шести разів на тиждень;

ягоди (малина, чорниця, полуниця) — принаймні двічі на тиждень для здоров’я мозку;

горіхи — важливо їсти до п’яти разів на тиждень;

жирна риба — мінімум один раз на тиждень додавати до раціону.

Що слід виключити або вживати менше:

червоне м’ясо — на тиждень не більше 4 порцій;

фастфуд, ласощі — уникайте якомога частіше.

В Rush University і Гарвардській школі громадського здоров’я були проведені дослідження, які показали, що в тих людей, які дотримуються дієти MIND, на понад половину знижується ймовірність розвитку хвороби Альцгеймера в порівнянні з тими, хто не дотримується цих харчових рекомендацій.

Ця стаття носить виключно інформаційний характер і не є медичною порадою. Якщо у вас виникли проблеми зі здоров’ям або сумніви щодо свого стану, обов’язково зверніться до кваліфікованого лікаря.

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