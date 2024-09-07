Неочікувано: лікарі назвали п'ять фруктів, збагачених кальцієм, для здоров'я зубів та кісток

Звичайно, всі ми знаємо, що популярним джерелом кальцію є молочні продукти. Однак, деякі фрукти також багаті цим важливим мінералом. Обов'язково додайте їх до свого раціону.

Курага

Коли ми говоримо про фрукти, які багаті кальцієм, курага обов'язково очолює перелік. Лише в одній чашці сушених абрикосів міститься майже 14% від рекомендованої добової норми мінералу, який потрібен нашому організму для здоров'я кісток і зубів.

Ківі

В цьому маленькому зеленому фрукті міститься не лише багато кальцію, але й немало вітаміну С. Наприклад, всього лише в чашці нарізаних ківі є 61 мг кальцію (добова норма становить 1000 мг). Лікарі радять або їсти цей фрукт в сирому вигляді, або випивати вранці свіжий сік, щоб зміцнити зуби та кістки.

Апельсин

Дієтологи називають цей цитрусовий фрукт одним з найкращих джерел вітаміну С та кальцію. З'їдаючи один великий апельсин на день, ви отримуєте близько 74 мг кальцію.

Ягоди

Дуже важливо додавати до свого раціону свіжі ягоди. Наприклад, у чашці ожини міститься щонайменше 42 мг кальцію. Ягоди можна вживати як перекушування або додавати до різних салатів.

Ананас

В цьому соковитому фрукті міститься не лише кальцій, але й інші мінерали та вітаміни, які потрібні нашому організму. Однак, слід зазначити, що ананаси не рекомендовано вживати діабетикам, адже вони впливають на рівень цукру в крові.

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