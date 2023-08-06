Неприємний запах поту під пахвами: причини та як позбутися

Як впоратись зі запахом поту під пахвами

За високої температури, літній спеці ми не можемо перестати потіти, а от позбавитись неприємного запаху поту, можемо. Для цього існують як традиційні, так і народні засоби. Але підвищене потовиділення може супроводжувати людину не лише у спеку. Існують і інші причини посиленого потовиділення та неприємного запаху.

Причини підвищеного потовиділення та неприємного запаху під пахвами:

У певні періоди життя людини (статеве дозрівання, клімакс) відбувається гормональна перебудова його біологічних процесів.

Переживання стресових ситуацій, хвилювання людини сприяє підвищенню адреналіну у крові, виділенню поту.

Надмірна вага призводить до порушень процесів метаболізму, терморегуляції, при яких стає більш інтенсивним потовиділення.

Хвороби внутрішніх органів призводить до гіпергідрозу та змін запаху поту.

Прийом деяких ліків може спричиняти підвищене потовиділення.

Зловживання гострою, жирною, смаженою їжею, міцною кавою, чаєм, стравами фастфуду, спиртними напоями провокує підвищене потовиділення та зміна складу секреції сальних залоз.

Фізичні навантаження викликають підвищення температури тіла, у відповідь для терморегуляції організм реагує виділенням поту.

Надмірне захоплення миючими засобами, часте використання антибактеріального мила вимиває власну мікрофлору організму, що призводить до розвитку хвороботворних бактерій та неприємного запаху.

Одяг із синтетичних матеріалів, непродувна штучна тканина заважає вентиляції та доступу повітря до шкіри людини, створюючи «парниковий ефект», тим самим провокуючи виділення поту.

Як менше потіти

Двічі на день приймати душ.

Під час стресових ситуацій займатися самонавіюванням, приймати заспокійливі.

Слідкувати за здоров'ям організму.

Хоча б знизити вживання жирної, смаженої, гострої їжі, включити в раціон продукти, що містять фосфор, залізо та кальцій. Замість чаю, кави пити трав'яні настої.

Нормалізувати фізичні навантаження на організм.

Щоб зменшити потовиділення, влітку потрібно носити одяг з натуральних тканин. Найкраще, якщо це будуть бавовна, льон. Ці тканини дозволяють шкірі дихати, забезпечують провітрювання, а отже зменшують потовиділення.

Швидким розв'язання питання є використання косметичних засобів, які своїм складом допомагають позбутися різкого запаху поту. Дезодоранти зупиняють розмноження бактерій, усувають неприємні запахи, антиперспіранти блокують активність потових залоз завдяки наявності у своєму складі солей металів.

Як позбутися від неприємного запаху поту народними методами

Для боротьби з неприємним запахом можна скористатися такими засобами:

Змішайте чайну ложку соди з невеликою кількістю води, щоб утворилася паста. Нанесіть содову пасту на чисту шкіру під пахвами, залиште на 10-15 хвилин. Після цього змийте теплою водою. Такий спосіб чинить антибактеріальну дію, внаслідок чого зменшиться потовиділення, а бактерії не будуть розмножуватися.

Дві столові ложки солі додають у склянку теплої води та ретельно розмішують. Марлю або іншу бавовняну матерію змочують в отриманому розчині. Змащують тканиною пахви перед інтенсивними фізичними навантаженнями, перед сном.

Скористайтеся лимонним соком та маслом чайного дерева. Змішайте 150 мл води, 50 мл лимонного соку з 5-7 крапельками ефірної олії чайного дерева. Антибактеріальні властивості цього домашнього дезодоранту допоможуть позбутися надмірного виділення поту та запаху.

П'ять столових ложок кори дуба заливають двома склянками води та нагрівають, настоюють під закритою кришкою не менше двох годин. Через зазначений час рідину проціджують та отриманим складом протирають проблемні зони кілька разів на день.

Три чайні ложки квіток аптечної ромашки заливають половиною літра окропу. Настоюють, охолоджують та проціджують, Додають до отриманого відвару чайну ложку харчової соди. Отриманою сумішшю обробляють пахви вранці та ввечері.

Сік редьки та гліцерин беруть у рівних частках, ретельно розмішують. Отриманий склад втирають у зону пахвових западин.

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