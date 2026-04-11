Несподівана користь вчорашніх макаронів для здоров’я: що кажуть експерти і наука

Про це пишуть в RealSimple.

Цікавий факт — після охолодження макарони можуть ставати навіть кориснішими для організму. Вчорашні макарони здатні підтримувати стабільний рівень цукру в крові, містити менше доступних калорій і позитивно впливати на здоров’я кишківника.

Такий ефект пояснюється наявністю так званого резистентного крохмалю — особливого типу вуглеводів, який поводиться зовсім інакше, ніж звичайний крохмаль.

Що таке резистентний крохмаль і як він працює

Крохмаль — це вуглевод, який міститься у багатьох продуктах: картоплі, рисі, вівсі, бобових, пасті, а також у деяких фруктах і овочах. У звичайних умовах він швидко розщеплюється в тонкому кишківнику до глюкози та використовується як джерело енергії.

Проте резистентний крохмаль поводиться інакше — він не повністю перетравлюється в тонкому кишківнику. Замість цього він потрапляє до товстого кишківника, де виконує роль пребіотика, тобто «їжі» для корисних бактерій мікробіому.

Як пояснюють дієтологи, звичайний крохмаль дає енергію, тоді як резистентний крохмаль додатково живить кишкову мікрофлору.

Деякі продукти, наприклад бобові, містять його природно. Але цікаво те, що він може утворюватися і в звичайних макаронах після термічного оброблення та охолодження.

Під час варіння крохмаль набухає і стає легшим для засвоєння. Коли ж макарони охолоджуються, відбувається процес, який називають ретроградацією — структура крохмалю ущільнюється, і частина його переходить у форму резистентного.

Користь холодних макаронів для організму

Підтримка здоров’я кишківника

Одна з головних переваг резистентного крохмалю — позитивний вплив на мікробіом. Він сприяє росту корисних бактерій, покращує роботу кишківника та може нормалізувати травлення.

Крім того, під час його ферментації утворюється бутират — жирна кислота, яка підтримує здоров’я товстого кишківника та довгостроково зміцнює травну систему.

Стабілізація рівня цукру в крові

На відміну від звичайних макаронів, резистентний крохмаль сприяє більш повільному підвищенню глюкози після їжі.

Це не означає, що вуглеводи «зникають», але їхній вплив на організм стає більш м’яким, особливо якщо пасту поєднувати з білками, корисними жирами та клітковиною. У результаті рівень енергії стає стабільнішим, а відчуття ситості — довшим.

Контроль апетиту

Оскільки резистентний крохмаль поводиться як харчові волокна, він може:

зменшувати відчуття голоду;

знижувати тягу до перекусів;

подовжувати відчуття ситості після їжі.

Покращення метаболічного здоров’я

Деякі дослідження показують, що регулярне споживання продуктів із резистентним крохмалем може позитивно впливати на чутливість до інсуліну та загальний метаболізм, особливо у поєднанні з раціоном, багатим на клітковину.

Підтримка здоров’я серця

Як і інші види харчових волокон, резистентний крохмаль може сприяти зниженню рівня «поганого» холестерину (LDL) і тригліцеридів. Це, у свою чергу, допомагає зменшити ризик серцево-судинних захворювань у довгостроковій перспективі.