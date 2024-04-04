Дефіцит вітаміну В 12 - як його можна побачити на обличчі

Чому вітамін В 12 так необхідний організму, як виглядає його дефіцит на лиці
Чому вітамін B12 так потрібний організму
Вітамін В 12 (Кобаламін) є одним з восьми комплексних вітамінів групи B. Він необхідний для здоров’я людини через те, що бере участь у важливих клітинних процесах, включаючи обмін речовин, кровообіг, когнітивну діяльність. Однією з причин, чому вчені вважають його одним з найпотрібніших для організму, є те, що вітамін В 12 підтримує вироблення ланцюгів ДНК, що містять життєво важливий генетичний матеріал.
Вітамін B12 захищає клітини головного мозку від запалення, покращує стан серця, сприяє здоров’ю кишківника, допомагає запобігти деменції.
Важливість вітаміну В 12:
- Перешкоджає анемії. Кобаламін підвищує вироблення червоних кров’яних клітин, що знижує ризик розвитку анемії.
- Оздоровлює серце разом з іншими вітамінами групи B (В 6, В 9).
- Блокує запалення мозку, допомагає організму виробляти речовину мієлін, що захищає мозкові нейрони від розвитку запальних процесів.
- Дефіцит вітаміну В 12 створює проблему втрати рівноваги: можуть спостерігатися труднощі при ходьбі, поколювання в ногах.
- Важливий для зору, тому що захищає зоровий нерв від запалення і пошкоджень, здатних призводити до дегенерації жовтої плями і сліпоти.
- Знижує ризик розвитку деменції.
- Забезпечує роботу кишківника.
Нестача вітаміну В 12 - ознаки на лиці
Найчастішими проявами дефіциту вітаміну В 12 є ознаки анемії — втома, блідість. При цьому в аналізі крові будуть виявлятись специфічні ознаки так званої мегалобластної анемії.
Але є й інші симптоми, що вказують на нестачу цього вітаміну. Як повідомляють експерти з організації The Thyroid Patient Advocacy, є дві основні ознаки можливого нестачі цього вітаміну, які можна помітити, відчути на обличчі.
- Лицьовий біль, або невралгія. Зазвичай біль відчувається тільки на одній стороні обличчя, він може бути гострим, стріляти або тупим. Дослідження, опубліковане в MD Edge Neurology, показало, що дефіцит вітаміну B12 може викликати ізольовану лицьову невралгію, а також відчуття оніміння на ураженій стороні обличчя.
- Зміна кольору шкіри обличчя, воно може пожовтіти. Також можуть жовтіти білки очей – цей стан ще називають жовтяницею. Шкіра жовтіє, коли організму не вистачає вітаміну B12, він не може виробляти червоні кров’яні тільця в потрібній кількості.
Також може з'явитись гласит, це коли язик стає темно-червоного кольору, збільшується, а сосочки язика стають згладженими.
Але варто мати на увазі, що ззаначены симптоми можуть бути далеко не єдиними ознаками дефіциту вітаміну В 12. Тому самодіагностикою і самолікуванням займатися небезпечно, правильний діагноз може поставити тільки лікар.
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