Дефіцит вітаміну В 12 - як його можна побачити на обличчі

Чому вітамін В 12 так необхідний організму, як виглядає його дефіцит на лиці

Чому вітамін B12 так потрібний організму

Вітамін В 12 (Кобаламін) є одним з восьми комплексних вітамінів групи B. Він необхідний для здоров’я людини через те, що бере участь у важливих клітинних процесах, включаючи обмін речовин, кровообіг, когнітивну діяльність. Однією з причин, чому вчені вважають його одним з найпотрібніших для організму, є те, що вітамін В 12 підтримує вироблення ланцюгів ДНК, що містять життєво важливий генетичний матеріал.

Вітамін B12 захищає клітини головного мозку від запалення, покращує стан серця, сприяє здоров’ю кишківника, допомагає запобігти деменції.

Важливість вітаміну В 12:

Перешкоджає анемії. Кобаламін підвищує вироблення червоних кров’яних клітин, що знижує ризик розвитку анемії.

Оздоровлює серце разом з іншими вітамінами групи B (В 6, В 9).

Блокує запалення мозку, допомагає організму виробляти речовину мієлін, що захищає мозкові нейрони від розвитку запальних процесів.

Дефіцит вітаміну В 12 створює проблему втрати рівноваги: можуть спостерігатися труднощі при ходьбі, поколювання в ногах.

Важливий для зору, тому що захищає зоровий нерв від запалення і пошкоджень, здатних призводити до дегенерації жовтої плями і сліпоти.

Знижує ризик розвитку деменції.

Забезпечує роботу кишківника.

Нестача вітаміну В 12 - ознаки на лиці

Найчастішими проявами дефіциту вітаміну В 12 є ознаки анемії — втома, блідість. При цьому в аналізі крові будуть виявлятись специфічні ознаки так званої мегалобластної анемії.

Але є й інші симптоми, що вказують на нестачу цього вітаміну. Як повідомляють експерти з організації The Thyroid Patient Advocacy, є дві основні ознаки можливого нестачі цього вітаміну, які можна помітити, відчути на обличчі.

Лицьовий біль, або невралгія. Зазвичай біль відчувається тільки на одній стороні обличчя, він може бути гострим, стріляти або тупим. Дослідження, опубліковане в MD Edge Neurology, показало, що дефіцит вітаміну B12 може викликати ізольовану лицьову невралгію, а також відчуття оніміння на ураженій стороні обличчя.

Зміна кольору шкіри обличчя, воно може пожовтіти. Також можуть жовтіти білки очей – цей стан ще називають жовтяницею. Шкіра жовтіє, коли організму не вистачає вітаміну B12, він не може виробляти червоні кров’яні тільця в потрібній кількості.

Також може з'явитись гласит, це коли язик стає темно-червоного кольору, збільшується, а сосочки язика стають згладженими.

Але варто мати на увазі, що ззаначены симптоми можуть бути далеко не єдиними ознаками дефіциту вітаміну В 12. Тому самодіагностикою і самолікуванням займатися небезпечно, правильний діагноз може поставити тільки лікар.

Читайте також: