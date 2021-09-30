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Неймовірно, але факт: все, чого ви ще не встигли дізнатися про користь кави

Неймовірно, але факт: все, чого ви ще не встигли дізнатися про користь кави

unsplash.com

Чи справді кава корисна для вашого серця? Так-так, ми саме про користь...

Дослідники проаналізували деякі з найкращих нових експериментів, опублікованих цього року, щодо кави та здоров’я серця. Тож ми розглянемо результати досліджень щодо користі і шкоди кави для людини.

Кава зменшує ризик інсульту на 21%

Нове дослідження від Європейського товариства кардіологів, показало, що вживання від півчашки до трьох горняток кави на день пов'язане з меншим ризиком інсульту, смерті від серцево-судинних захворювань, стверджує дослідник к.т.н. кандидат у Центрі серця та судин із Університету Земмельвейса в Будапешті Джудіт Саймон.

Особи, які щодня випивали таку кількість кави, мали на 12% менший ризик ранньої смерті з будь-якої причини, на 17% зменшували ризик смерті від серцево-судинних захворювань і на 21% менший ризик інсульту.

Кава не викликає серцебиття

Для багатьох вживання занадто великої кількості кофеїну може викликати почуття дискомфорту і навіть тривоги.

Однак одна поширена помилка щодо кави полягає в тому, що вона може викликати серцебиття, інакше відоме як серцева аритмія, якщо ви вживаєте занадто багато. Недавнє дослідження, опубліковане в онлайн-виданні JAMA Internal Medicine, показує, що це не завди так.

Насправді, після того, як дослідники внесли зміни в демографічні показники, звички способу життя, а також хвороби та умови, які могли викликати серцебиття, вони виявили, що кожна додаткова чашка кави, яка була випита, була пов’язана із зниженням ризику аритмії на 3%. Тепер це не означає, що ви повинні заливатися кавою, але якщо ваша норма - три чашки на день, вам не варто турбуватися про те, що ваше серце затремтить.

© Associated Press
Associated Press

Кава захищає печінку

Окрім потенційної користі для здоров’я серця, останні дослідження також показують, що кава може забезпечити захист печінки.

Дослідження, опубліковане в журналі BMC Public Health у червні, показало, що у тих, хто вживає каву, на 21% рідше розвиваються хронічні захворювання печінки, на 20% рідше - хронічна хвороба печінки або жирова хвороба печінки, і на 49% рідше помирати від хронічної печінки. захворювання, ніж ті, хто не пив каву.

Але занадто багата кількість кави матиме зворотний ефект

Дослідження, опубліковане в лютому цього року в журналі Clinical Nutrition, показало, що щоденне вживання шести і більше чашок кави може збільшити кількість ліпідів (жирів) у вашій крові. Це значно підвищить ризик серцевих захворювань. Дослідники вважають винною сполуку кафестол, яка підвищує рівень холестерину в організмі.

Однак важливо зазначити, що кафестол зазвичай фіксується паперовим кавовим фільтром, тому користуйтеся крапельною кавоваркою з фільтрами.

Норма кави на день

Кожен має свою власну толерантність до кофеїну, але, ймовірно, краще обмежити споживання трьома чашками кави на день. Так кажуть медики.

У матеріалі були використані наступні джерела:

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