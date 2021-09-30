Неймовірно, але факт: все, чого ви ще не встигли дізнатися про користь кави

Неймовірно, але факт: все, чого ви ще не встигли дізнатися про користь кави

Чи справді кава корисна для вашого серця? Так-так, ми саме про користь...

Дослідники проаналізували деякі з найкращих нових експериментів, опублікованих цього року, щодо кави та здоров’я серця. Тож ми розглянемо результати досліджень щодо користі і шкоди кави для людини.

Кава зменшує ризик інсульту на 21%

Нове дослідження від Європейського товариства кардіологів, показало, що вживання від півчашки до трьох горняток кави на день пов'язане з меншим ризиком інсульту, смерті від серцево-судинних захворювань, стверджує дослідник к.т.н. кандидат у Центрі серця та судин із Університету Земмельвейса в Будапешті Джудіт Саймон.

Також читайте Пити каву виявилося корисно

Особи, які щодня випивали таку кількість кави, мали на 12% менший ризик ранньої смерті з будь-якої причини, на 17% зменшували ризик смерті від серцево-судинних захворювань і на 21% менший ризик інсульту.

Кава не викликає серцебиття

Для багатьох вживання занадто великої кількості кофеїну може викликати почуття дискомфорту і навіть тривоги.

Однак одна поширена помилка щодо кави полягає в тому, що вона може викликати серцебиття, інакше відоме як серцева аритмія, якщо ви вживаєте занадто багато. Недавнє дослідження, опубліковане в онлайн-виданні JAMA Internal Medicine, показує, що це не завди так.

Насправді, після того, як дослідники внесли зміни в демографічні показники, звички способу життя, а також хвороби та умови, які могли викликати серцебиття, вони виявили, що кожна додаткова чашка кави, яка була випита, була пов’язана із зниженням ризику аритмії на 3%. Тепер це не означає, що ви повинні заливатися кавою, але якщо ваша норма - три чашки на день, вам не варто турбуватися про те, що ваше серце затремтить.

Associated Press

Кава захищає печінку

Окрім потенційної користі для здоров’я серця, останні дослідження також показують, що кава може забезпечити захист печінки.

Дослідження, опубліковане в журналі BMC Public Health у червні, показало, що у тих, хто вживає каву, на 21% рідше розвиваються хронічні захворювання печінки, на 20% рідше - хронічна хвороба печінки або жирова хвороба печінки, і на 49% рідше помирати від хронічної печінки. захворювання, ніж ті, хто не пив каву.

Але занадто багата кількість кави матиме зворотний ефект

Дослідження, опубліковане в лютому цього року в журналі Clinical Nutrition, показало, що щоденне вживання шести і більше чашок кави може збільшити кількість ліпідів (жирів) у вашій крові. Це значно підвищить ризик серцевих захворювань. Дослідники вважають винною сполуку кафестол, яка підвищує рівень холестерину в організмі.

Однак важливо зазначити, що кафестол зазвичай фіксується паперовим кавовим фільтром, тому користуйтеся крапельною кавоваркою з фільтрами.

Норма кави на день

Кожен має свою власну толерантність до кофеїну, але, ймовірно, краще обмежити споживання трьома чашками кави на день. Так кажуть медики.

У матеріалі були використані наступні джерела:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання