Нейробіологи розповіли, як можна швидко і ефективно "прокачати" свій мозок: застосовуйте ці три способи

Що швидко покращує роботу мозку: три ефективні способи / © unsplash.com

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Американський нейробіолог Кевін Вудс запропонував три прості, але незвичні способи підвищити розумову продуктивність.

Він рекомендує регулярно включати ці вправи у свій щоденний режим, вибираючи ту послідовність дій, яка найкраще підходить саме вам.

Жування жуйки

Деякі наукові дослідження підтверджують, що жування жувальної гумки покращує кровообіг у гіпокампі та префронтальній корі — зонах мозку, які відповідають за пам’ять, здатність до навчання, мотивацію та інші важливі когнітивні процеси. Завдяки цьому мозок отримує більше кисню і енергії, що сприяє підвищенню концентрації уваги та зменшенню стресових реакцій.

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Фахівець Кевін Вудс радить вибирати жуйки з насиченим тривалим смаком і щільною текстурою, щоб вони не розпадалися під час жування.

Цікаво, що не обов’язково обмежуватися саме жувальною гумкою: нещодавнє дослідження виявило, що жування твердих предметів, наприклад дерев’яного олівця, може підвищувати рівень антиоксиданту глутатіону в мозку — ефект, якого не дає звичайна жуйка.

Ходьба задом

Три способи “натренувати” мозок / © Pixabay

Рухатися назад — це потужний спосіб активувати мозок більш інтенсивно, ніж при звичайній ходьбі вперед. Така незвична активність сприяє формуванню нових нейронних зв’язків, що покращує пам’ять, координацію рухів і почуття рівноваги.

Дослідження 2019 року навіть вказують, що ходьба задом корисна для людей з остеоартритом колінних суглобів, допомагаючи їм підтримувати рухливість і зменшувати дискомфорт.

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Фахівці радять розпочинати поступово, обираючи рівну і безпечну доріжку без перешкод. Важливо тримати спину і голову рівно, активно залучати м’язи корпусу, наступати перш за все на носочки та бути уважним до того, що відбувається навколо.

Неспішне наспівування мелодій

Багато хто під час душу непомітно наспівує пісні, і це має потужний заспокійливий ефект. Така дія активує блукаючий нерв — важливий зв’язок між мозком і внутрішніми органами, який регулює процеси травлення, дихання, серцебиття і відчуття насичення. Завдяки цьому знижується стрес і настає розслаблення.

Кевін Вудс наголошує, що свідоме, глибоке дихання під час наспівування додатково зміцнює цей нерв.

Також наукові дослідження доводять, що наспівування підвищує рівень оксиду азоту в носі, що покращує кровообіг у мозку і позитивно впливає на настрій.

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Якщо ж вам не до душі співати, альтернативою для тренування блукаючого нерва може стати холодний душ або медитація — ці практики теж сприяють загальному оздоровленню нервової системи.

Що ще допоможе підтримувати мозок у тонусі

Регулярне тренування розумових здібностей не лише зберігає ясність думок, а й значно знижує ймовірність розвитку нейродегенеративних хвороб. Крім того, здатність мозку гнучко реагувати на нові виклики позитивно впливає на психічне здоров’я та продовжує життя.

Активне соціальне життя — спілкування з людьми, інтелектуальні ігри, участь у культурних подіях — теж є важливим стимулом для мозкової діяльності.

Нейробіологи підкреслюють: незважаючи на колосальну складність мозку з його 100 мільярдами нейронів, він постійно потребує підтримки. Тепер ви знаєте, як цьому сприяти.

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