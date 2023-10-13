Чому зростає вага: 9 очевидних та неочевидних причин збільшення маси тіла

Чому може зростати вага - неочевидні причини, про які ми можемо не здогадуватися

Ми звикли вважати, що набір ваги залежить від двох факторів: харчування та фізичної активності. Однак є й інші, менш очевидні причини, які можуть призвести до зайвих кілограмів.

Безперечно, переїдання та зловживання швидкими вуглеводами та низька фізична активність – очевидні причини, що впливають на параметри фігури. Але чому іноді вага зростає і під час правильного харчування? Магістр охорони здоров'я, доктор медичних наук, американська дієтологиня Кетлін Зельман пояснює, чому вага нерідко зростає навіть за дефіциту калорій.

Причини, через які може зростати вага

1. Недостатній сон

Недостатній сон може призвести до набору ваги з кількох причин. По-перше, коли ви не висипаєтеся, ваш організм виробляє більше кортизолу, гормону стресу, який стимулює апетит і накопичення жиру. По-друге, недосип може порушити вироблення гормонів лептину та греліну, які регулюють відчуття голоду та ситості. В результаті ви можете відчувати голод частіше і їсти більше, навіть якщо ваш організм не потребує додаткової енергії.

Що робити в такому разі - встановити режим сну, лягати і вставати в один і той самий час. Вимикати гаджети хоча б за годину до сну, а переставати їсти за 2-3 години. Не пити кави вечорами

2. Стрес

Стрес також може призвести до набору ваги. Коли ви відчуваєте стрес, ваш організм виділяє кортизол, який стимулює апетит і накопичення жиру в області живота. Крім того, під час стресу люди часто тягнуться до нездорової їжі, яка містить багато жирів і цукру, "заїдають" стрес.

Що робити? Вчитися медитувати, глибоко дихати, повільно рахувати до 20 або робити щось ще, щоб упоратися зі стресом. І не забувати про сон.

3. Депресія

Депресія може призвести до набору ваги з кількох причин. По-перше, люди з депресією часто відчувають апатію і не мають мотивації займатися спортом або готувати здорову їжу. По-друге, приймання деяких антидепресантів, які рекомендують вживати для боротьби зі стресом, може викликати побічні ефекти у вигляді збільшення апетиту і набору ваги.

В такому випадку найкращий вихід - це спорт, друзі, все, що допоможе відволіктися. У випадку приймання препаратів, варто поговори з лікарем про інший план лікування.

4. Приймання певних ліків

Деяк і ліки, такі як протизаплідні таблетки, гормональні препарати, стероїди та бета-блокатори, також можуть призвести до набору ваги. Це відбувається тому, що ці ліки можуть впливати на метаболізм, гормональний баланс або апетит.

В такому разі потрібно поговорити зі спеціалістом про інші ліки, без таких побічних ефектів.

5. Порушення мікрофлори кишківника

Мікрофлора кишківника - це сукупність бактерій, які відіграють важливу роль у багатьох процесах, включаючи травлення, імунітет та метаболізм. Порушення мікрофлори кишківника може призвести до набору ваги, оскільки воно може впливати на вироблення гормонів, які регулюють апетит і накопичення жиру.

Що робити? Приймати пробіотики, пити більше води, їсти корисну їжу, у тому числі кисломолочні продукти, А якщо нічого не допомагає, звернутися до лікаря.

6. Не вистачає корисних речовин

Часто на інтервальному голодуванні зростає вага, хоча без їжі доводиться обходитися не менше 16 годин. Причина, скоріш за все, в тому, що в організмі не вистачає магнію, заліза або вітаміну D. Ці поживні речовини необхідні для нормального метаболізму. Підвищити рівень енергії багато хто намагається за допомогою кофеїну, солодощів і простих вуглеводів, надолужуючи в ті години, що відведені на їжу.

Щоб цього не було, потрібно їсти червоне м'ясо та шпинат, горіхи, а вітамін D варто приймати окремо у потрібній дозі.

7. Вага росте з віком

З віком метаболізм сповільнюється, що може призвести до набору ваги. Крім того, з віком люди часто втрачають м'язову масу, яка спалює більше калорій, ніж жирова тканина. Щоб підтримувати ту ж саму вагу, що була раніше, з віком потрібно їсти менше. А відбувається навпаки - більшість дорослих поступово стають менш активними, але продовжують їсти стільки ж, скільки й у 20 років.

Щоб залишатися у тій же вазі, з віком потрібно займатися спортом більше, а їсти менше, ніж раніше.

8. Заняття спортом

Так, заняття спортом можуть призвести до набору ваги, якщо ви не будете контролювати свій апетит. Коли ви починаєте займатися спортом, ваша потреба в калоріях збільшується. Якщо ви будете їсти більше, ніж потрібно, ви почнете набирати вагу.

М'язова маса починає приходити від тренувань у тонус, але жирова поки що не нікуди не дівається. Ось чому обсяги не зменшуються, а навпаки зростають, а з ними і вага.

Але не завжди потрібно панікувати. Просто м'язова маса важча за жир. Тому інколи корисніше не зважуватися, а міряти свої об'єми.

Що робити, щоб вага не збільшувалася під час заняттям спорту? Нормалізувати харчування, ввести більше клітковини та білка, прибрати солодке та борошняне.

9. Зростання ваги через деякі хвороби

Існує низка хвороб, насамперед це гормональні хвороби, одним із симптомів яких є збільшення ваги. Серед таких хвороб, наприклад, гіпотиреоз, діабет, втома наднирників тощо.

Що робити? Якщо ви помітили, що набираєте вагу, зверніть увагу на інші можливі зміни в організмі та проконсультуйтеся з лікарем.

Що робити, щоб не набирати лишні кілограми

Спробуйте слідувати простим правилам:

Організуйте споживання калорій так, щоб їх кількість ледве покривала енергетичні потреби організму. Не допускайте переїдання, виправдовуючи себе урочистим приводом, стресом тощо. Раціон повинен містити білки, жири, вуглеводи, клітковину, необхідні мінерали та поживні речовини. Нехай у ньому буде якнайменше харчового сміття як то булочок, газованих напоїв та чипсів.

Пийте достатньо води, вона допомагає регулювати метаболізм та притупляє відчуття голоду.

Намагайтеся спати не менше 7-8 годин на добу.

Щодня рухайтеся хоча б 40 хвилин, займайтеся спортом.

Розвантажуйся від негативних емоцій та думок за допомогою спорту, спілкування з близькими, читання книг та перегляду добрих фільмів.

Звертайся до фахівців з метою профілактики різноманітних захворювань та появі незвичних симптомів.

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