Ніколи не пийте це одночасно з ліками від головного болю

Ніколи не пийте це одночасно з ліками від головного болю

Лікарі називають голосні болі при COVID-19 новими, поки не вивченими симптомами.

Лікарі вважають осінньо-зимовий період періодом підвищеного тиску, алергічного синуситу, мігрені і, авжеж, COVID-19 (зокрема, Delta).

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Як зазначає психіатр Емад Естемалік, наразі багато людей відчувають головні болі, особливо, що є симптомами COVID-19. Такі болі безпрецедентні з огляду на їхню тяжкість, тривалість та відсутність етимології.

Сканування мозку пацієнтів з COVID, які борються з головним болем свідчить про те, що неврологічна активність багатьох хворих є нормальною.

Навіть після одужання пацієнт може відчути «новий головний біль, який не згасає.., або біль, що час від часу посилюється».

"Це, як правило, дуже, дуже складний головний біль для лікування", - сказав лікар.

Як не можна лікувати головний біль при COVID-19

Експерт наголосив, що насамперед заборонено вживання безрецептурних ліків від головного болю понад тиждень.

Ба більше, важливо слідкувати за дозуванням, оскільки ліки можуть викликати "зворотний головний біль".

Не перестарайтеся з кофеїном. Він викликає повернення симптомів головного болю або погіршуєте їх.

Деякі напої, особливо ті, що містять кофеїн, можуть викликати інші проблеми, якщо приймати їх разом з ліками.

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Які ліки не можна вживати одночасно з кавою

Препарати щитовидної залози

Препарати для покращення стану щитовидної залози, зокрема, слід пити натщесерце за 30 хвилин до вживання їжі. Це для того, щоб організм міг засвоїти ліки.

Препарати від остеопорозу

Якщо ви п’єте каву разом з ліками від остеопорозу, значно знижуєте їхню ефективність.

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При кислотному рефлюксі

Лікувати таке явище, як кислотний рефлюкс, краще за все ранішнім вживанням препаратів - до сніданку і першої склянки води.

УНІАН

При лікуванні набряків

Кофеїн має сечогінну властивість. Це означає, що він може посилювати дію діуретиків, що використовуються для лікування набряків.

При серцевій недостатності

Через сечогінні властивості кофеїну пацієнти, які приймають ліки від серцевої недостатності, повинні пам’ятати про вживання кави з кофеїном.

Високий кров'яний тиск

У поєднанні з кавою ліки від високого кров’яного тиску також можуть спричинити більш сильний діуретичний ефект.

Ліки від застуди

Деякі ліки від застуди несумісні із кофеїном. Читайте анотацію, перш ніж почати лікування.

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