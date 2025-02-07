Нищівний удар по здоров'ю: з чим не можна пити каву

Про це потрібно знати тим, хто любить енергетичний напій.

Є низка продуктів, з якими не можна пити каву. Насамперед, це пояснюється тим, що ви можете нашкодити своєму організму.

Кава і кальцій

Кава і молочні продукти — це два протилежні світи, які не працюють разом у тандемі. Річ у тім, що з кожною чашкою тонізуючого напою з організму виводиться 2 — 3 міліграми кальцію, тож експерти рекомендують не зловживати та пити не більш як 3 чашки на день за умови, що ваш раціон забезпечує організм добовою нормою — 1 тисячу міліграмів кальцію. Це допомагає знизити ризик переломів кісток.

Поєднання молочних продуктів з кавою не буде корисним ще й тому, що молоко і цукор знижують тонізуючий ефект, тож очікуваної бадьорості ви не отримаєте, як і дози кальцію.

Кава і цинк

Кава і цинк теж не надто поєднуються. Експерти з харчування рекомендують після вживання червоного м'яса, птиці, устриць, бобів або гороху зробити перерву перед кавою. Це дасть змогу організму засвоїти корисний компонент.

Кава і рослинні джерела заліза

Особливо таке поєднання буде небезпечним для веганів і вегетаріанців, які цінують у продуктах негемове залізо. Поліфеноли, сполуки у складі кави, мають властивість з'єднуватися з негемовим залізом і унеможливлюють його засвоєння. На практиці слід уникати поєднання кави з горохом, бобами, сочевицею, нутом і соєвими продуктами.

Кава та вітаміни

Якщо ви вирішили підкріпити свій імунітет вітамінним комплексом, мінімізуйте вживання кави. Після вживання корисних таблеток зробіть перерву не менше години, щоб усі корисні компоненти встигли засвоїтися.

Кава й алкоголь

Чашка кави, навіть спожита під час алкогольної вечірки, добре бадьорить і додає енергії. Це може ввести вас в оману і пропустити свою допустиму норму. У результаті підвищується ризик алкогольної інтоксикації організму. Нищівним також буде вплив алкоголю та кави на печінку.

Кава і цитрусові фрукти

Цитрус може погіршити засвоєння кальцію та заліза з кави. Це може призвести до дефіциту цих важливих елементів в організмі. Цитрусові можна вживати лише за кілька годин після кави.

Кава та продукти з високим вмістом амінокислот

Продукти, багаті на амінокислоти, такі як тирозин, можуть посилити дію кофеїну. У підсумку це може стати причиною безсоння чи нервозності.

Раніше ми писали про продукти та напої, від яких росте живіт. Більше про це читайте у новині.

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