Нізащо не вгадаєте: коли найкорисніше виходити на прогулянку взимку на думку лікарів

Коли краще виходити на прогулянку взимку / © pexels.com

Здається, що легше залишитися вдома. Проте навіть коротка прогулянка здатна значно покращити ваше самопочуття, а наукові дослідження доводять: ефект від прогулянки залежить від часу доби.

Хоч у всіх нас різний розклад, експерти кажуть: щоб отримати максимум користі, найкраще виходити на прогулянку вранці.

Дослідження 2023 року, опубліковане в Journal of Physiology, показало: у тих, хто гуляв ранком, значно краще нормалізувався рівень цукру в крові та артеріальний тиск у порівнянні з тими, хто виходив удень. А вчені з Journal of Health Psychology 2024 року довели: ранкове світло допомагає поліпшити якість сну.

Ще один приємний бонус: після зимової прогулянки на вулиці тривалістю хоча б 20 хвилин люди відчувають більший приплив енергії, ніж після заняття на біговій доріжці в спортзалі.

Навіть якщо ви прагнете схуднути, ранкова прогулянка перед сніданком може стати вашим секретним помічником. «Фізичні навантаження натщесерце, коли запаси глікогену вичерпані, допомагають спалювати більше жиру», — пояснює баріатричний хірург Майкл Руссо.

Користь для психічного здоров’я

Ранкова прогулянка на свіжому повітрі заряджає енергією на весь день. Вона покращує продуктивність, підвищує концентрацію та навіть може мати легкий медитативний ефект.

Не обов’язково одразу вистрибувати з ліжка: прогулянка може стати чудовою паузою від роботи або інших справ. Лише кілька хвилин на вулиці допоможуть відчути ясність розуму і додаткову енергію, яку не дасть навіть чашка кави. А ще це можливість насолодитися спокоєм, поки місто тільки прокидається, на відміну від суєти після обіду.