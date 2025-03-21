Нога на ногу: чи справді ця поза така шкідлива для здоров'я

Від схрещування ніг час від часу шкоди вашому організму не буде.

Сидіти зі схрещеними ногами деяким людям зручніше, ніж поставити їх на підлогу — часто просто через звичку. Якщо у цій позі перебувати недовго, шкоди не буде. Але тривале сидіння нога на ногу може призвести до проблем зі здоров'ям, а також збільшити деякі хронічні захворювання.

Зокрема, експерти кажуть, що сидіння в одній позі впродовж багатьох годин може спричинити стан, який називається "параліч малогомілкового нерва".

Коли людина сидить у такій позі, то з'являється перекіс таза - одна клубова кістка йде догори, інша - донизу. Виникає нерівномірний натяг зв'язкового апарату, м'язів, виникає ротація в поперековому і грудному відділі, в результаті отримуємо сколіоз.

Невже ця поза й справді така шкідлива для здоров'я

Список небезпечних наслідків сидіння зі хрещеними ногами протягом довгого часу включає підвищений кров'яний тиск, варикозне розширення вен і пошкодження нервів. Утім, кожна з цих хвороб заслуговує на окреме пояснення.

Сім досліджень, зроблених до 2010 року, виявили, що сидіння зі схрещеними ногами дійсно підвищує результати перевірки кров'яного тиску, лише одне дослідження спростувало цю гіпотезу.

Отже, схрещування ніг, дійсно, може викликати тимчасове підвищення кров'яного тиску, але доказів стосовно довгострокових наслідків не існує, за винятком одного. Пацієнтам з високим ризиком утворення тромбів не рекомендують довго сидіти зі схрещеними ногами, тому що перешкоджання потоку крові збільшує ризик тромбозу вен.

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