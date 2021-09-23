Нова вакцина-спрей проти COVID-19 викликає імунітет в дихальних шляхах і захищає від коронавірусу

Нова вакцина-спрей проти COVID-19 викликає імунітет в дихальних шляхах і захищає від коронавірусу

Назальна вакцина-кандидат від COVID-19, ефективна при профілактиці передачі захворювань.

У США розробили назальну вакцину, що викликає імунітет в дихальних шляхах. Так вірус SARS-CoV-2, що спричиняє COVID-19, потрапяючи в ніс, не призведе до ускладнень, кажуть вчені.

І хоча помітний прогрес був досягнутий в розробці внутрішньом'язових вакцин проти SARS-CoV-2, таких як легкодоступні вакцини Pfizer, Moderna і Johnson & Johnson, поки ще нічого подібного до назальної вакцини не було схвалено для забезпечення імунітету слизової оболонки носа - першого бар'єру проти вірусу, перш ніж він потрапляє в легені.

Навин Варадараджан, доктор медицини Андерсона, професор хімічної та біомолекулярної інженерії Університету Х'юстона, і його колеги повідомляють в iScience про розробку интраназальной суб'едінічной вакцини, яка забезпечує стійкий місцевий імунітет проти вдихається патогенів.

"Вакцинація слизових оболонок може стимулювати як системний імунітет, так і імунітет слизових оболонок і має ту перевагу, що є неінвазивної процедурою, що підходить для імунізації великих груп населення", - сказав Варадараджан.

"Однак вакцинації слизових оболонок перешкоджає відсутність ефективної доставки антигену і необхідність у відповідних Ад'ювант, які можуть стимулювати стійкий імунну відповідь без токсичності", - додав він.

Щоб вирішити ці проблеми, Варадараджан співпрацював з Сіньлі Лю, доцентом фармацевтики фармацевтичного коледжу UH і експертом по доставці наночастинок. Групі Лю вдалося инкапсулировать агонист стимулятора генів інтерферону (STING) в ліпосомного частки, щоб отримати ад'ювант під назвою NanoSTING. Функція ад'юванта - стимулювати імунну відповідь організму.

"Наші результати показують, що склад вакцини-кандидата безпечний, викликає швидкі імунні відповіді протягом семи днів і формує повноцінний імунітет проти SARS-CoV-2", - сказав Навин Варадараджан, провідний автор дослідження.

"NanoSTING має невеликий розмір часток близько 100 нанометрів, який демонструє фізичні і хімічні властивості, що істотно відрізняються від звичайних ад'ювантов", - сказала Лю.

"Ми використовували NanoSTING в якості ад'юванта для интраназальной вакцинації і секвенування одноклітинної РНК, щоб підтвердити, що лімфоїдна тканина, асоційована з носом, є індуктивним ділянкою після вакцинації. Наші результати показують, що склад вакцини-кандидата безпечний, викликає швидкі імунні відповіді - протягом семи днів - і викликає повний імунітет проти SARS-CoV-2", - сказав Варадараджан.

Фото: pixabay

"Для справедливого розподілу потрібні стабільні вакцини, які можна легко доставити", - зазначив Варадараджан, співзасновник AuraVax Therapeutics Inc.

Фундаментальним обмеженням внутрішньом'язових вакцин є те, що вони не призначені для індукції імунітету слизових оболонок. Як показала попередня робота з іншими респіраторними патогенами, такими як грип, знезараження імунітету до вірусної повторної інфекції вимагає адаптивних імунних відповідей в дихальних шляхах і легенях.

На думку дослідників, назальная вакцина також буде сприяти широкому розподілу вакцин по всьому світу. За оцінками, країни першого світу вже забезпечили і вакцинували кілька внутрішньом'язових доз для кожного громадянина, в той час як мільярди людей в таких країнах, як Індія, Південна Африка і Бразилія з великими спалахами, на даний час не вакциновані. Відомо, що ці спалахи і поширення вірусу сприяють еволюції вірусу, що призводить до зниження ефективності всіх вакцин.

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"Для широкого розподілу необхідні стабільні вакцини, які можна легко доставити. Як ми показали, кожен з наших компонентів, білок (ліофілізований) і ад'ювант (NanoSTING) стабільні більше 11 місяців і можуть зберігатися і транспортуватися без необхідності заморожування", - сказав Варадараджан.

Варадараджан є співзасновником AuraVax Therapeutics Inc., новаторської біотехнологічної компанії, що розробляє нові інтраназальні вакцини і методи лікування, щоб допомогти пацієнтам перемогти виснажливі захворювання, включаючи COVID-19. Компанія має ексклюзивне ліцензійне угоду з UH щодо інтелектуальної власності, що охоплює інтраназальні вакцини і технології агоністів STING. Вони почали виробничий процес і планують залучити FDA в кінці цього року.

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