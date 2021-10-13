Нове дослідження показало, наскільки важливе спілкування для людини будь-якого віку

Нам всім потрібен час на самоті, хвилинка тиші чи година перерви від людей. Але занадто багато тиші шкодить здоров'ю.

Безліч дослідницьких проектів та досліджень показали, що підтримка активного суспільного життя корисна для нашого розуму, тіла та навіть загального добробуту.

Наприклад, дослідження, опубліковане в науковому журналі Personal Relationships, повідомляє, що дружба насправді важливіша за сім'ю, коли йдеться про зміцнення здоров'я та загальне задоволення від життя.

Інший звіт, опублікований у журналі PLOS Medicine, надає висновок, що люди похилого віку, які щодня приділяють час спілкуванню, мають набагато меншу ймовірність розвитку деменції.

Однак вести активне соціальне життя важче, ніж здається.

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Ми всі зайняті, напружені, а по за роботою, приділяємо час особистим обов’язкам. Тож, нам все важче знайти нових друзів.

Одне опитування навіть виявило, що середньостатистична доросла людина не встановила жодного нового значущого соціального зв’язку за п’ять років! А 45% учасників опитування визнали, що їм дуже важко знайти нових друзів.

Стресовий вівторок може призвести до ізольованої середи

Почуття надзвичайного стресу в наш час викликає тривогу, і це дослідження показує, що особливо стресовий вівторок може призвести до ізольованої середи.

Команда американських вчених повідомляє, що рівень стресу в певний день передбачає соціальну взаємодію наступного дня. Іншими словами, відчуття додаткового стресу одного дня сприяє антисоціальній поведінці наступного.

"Ми хотіли дослідити, як стрес впливає на можливість спілкування з іншими", - пояснює старший автор Меган Мейєр, асистент кафедри психологічних та мозкових наук у Дартмуті та директор Дартмутської лабораторії соціальної нейронауки.

Виявилося, що люди, які одного дня відчували стрес, наступного дня менше спілкувалися з іншими. Цей ефект може зберігатися протягом двох днів.

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"Використовуючи технологію мобільного зондування, наше дослідження одним із перших досліджує часовий зв'язок між стресом і соціалізацією",- коментує співавтор дослідження.

Стрес робить людей антисоціальними

"Наші результати показали, що високий рівень стресу одного дня передбачив зниження соціальної активності наступного, враховуючи рівень руху, сну та часу, проведеного вдома".

Загалом, автори дослідження вважають, що їхня робота є першим конкретним доказом того, що стрес робить людей антисоціальними. Тож наступного разу, коли ви виявитесь, що скасовуєте плани на вечір п’ятниці на користь самотнього часу на дивані, знайдіть хвилинку та подумайте про вчорашній день. Швидше за все, у вас був особливо напружений четвер.

Незважаючи на те, що "соціальне уникнення, спричинене стресом", спостерігалося і підтверджувалося серед ряду тварин, для людей було важко дійти до тих самих висновків. В основному це пояснюється тим, що дослідники не мають методів, необхідних для відстеження впливу стресу на соціальні тенденції в режимі реального часу.

Обмежене попереднє дослідження з цього питання серед людей повністю спиралося на суб’єктивні власні повідомлення про соціальну поведінку учасників, що навряд чи є достовірним.

Щоб отримати більш точне уявлення про зв'язок між стресом і комунікабельністю, автори цього дослідження використали додаток, який збирав дані зондування мобільних телефонів.

Протягом двох місяців 99 студентів-науковців записували свій сон, рухи та час перебування вдома.

Жінок (56%) було трохи більше, ніж чоловіків (44%).

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Додаток для смартфонів вимірював соціальну взаємодію студентів, виявляючи людські розмови. Важливо, що реальні розмови та звуки не були записані з очевидних етичних міркувань. Крім того, протягом кожного дня додаток випадковим чином запитував студентів про те, наскільки вони відчувають стрес, вибравши зображення, яке вони мали на той момент. Ці підказки на основі зображень надходили у будь-який час між 9:00 та 20:00 та відповідали шкалі від 1 (взагалі без стресу) до 16 (надзвичайний стрес).

Наприклад, зображення спокійного озера відповідало низькому рівню стресу, тоді як зображення того, що хтось вириває волосся, означало особливо напружений день.

Двомісячний період збору дозволив дослідникам сформувати точне уявлення про стресові та комунікабельні моделі поведінки кожного учасника.

Автори дослідження також повинні були врахувати додаткові фактори, які можуть вплинути на відмінності у способі життя, які, як відомо, впливають на соціальну поведінку, таку як режим сну, загальний рух та час, проведений вдома.

Висновок про те, що сьогоднішній стрес сприяє ізоляції завтра, набув широкого поширення як серед чоловіків, так і серед жінок. Незважаючи на те, що це не дивно, дослідження додає, що більше часу вдома і переїзд не дуже допомагає, коли справа доходить до того, щоб бути більш соціальним. Більша соціальна взаємодія пов'язана з меншим часом перебування вдома та більшим рухом.

Ще один висновок, про який варто повідомити, - це те, що зв’язок між стресом та соціальною активністю, схоже, не працює в обох напрямках.

Порочне коло

Враховуючи те, наскільки важливий соціальний контакт для всебічного, корисного життя, вплив стресу на соціальні тенденції викликали у вчених тривогу. Проведення часу з оточенням корисно для нашого психічного здоров'я, але коли ми в стресі, ми хочемо побути наодинці, що зазвичай тільки погіршує психічні проблеми! Це може призвести до повторюваного циклу стресу та згодом ізоляції.

Стрес є великим фактором ризику для початку багатьох станів психічного здоров'я, і ​​він часто передує виникненню депресії та тривожних розладів.

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