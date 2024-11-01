Нове дослідження показало, що перехід на літній час значно знижує продуктивність людей

Як саме впливає перехід на літній час на продуктивність людини?

Нове дослідження провели вчені з Університету Орегону. Вони дійшли висновку, що продуктивність працівників падає і залишається на низькому рівні протягом кількох тижнів після переведення годинників на літній час.

Проаналізувавши дані про роботу 174 505 користувачів платформи GitHub, вони зрозуміли, що продуктивність роботи в ранкові години знижується саме після переведення годинника навесні. Хоча працівники й часто намагаються компенсувати цю втрату протягом усього робочого дня, проте повністю відновити показники їм не вдається.

А ось повернення до зимового часу навпаки збільшує продуктивність на роботі. Науковці пов'язують цей факт з тим, що у людей з'являється можливість додаткового сну.

Результати цього дослідження впливають на економіку та добробут людей. Адже багато країн світу практикують переведення стрілок годинника двічі на рік. Тому висновки можуть стати ще одним аргументом на користь скасування такої практики.

Наприклад, в США законопроєкт про скасування щорічного переведення часу вже розглядають. А деякі штати, зокрема, Гаваї та Аризона, вже відмовилися від цього.

Вчені стверджують, що перехід на літній час не виправдовує економії електроенергії та ще й негативно впливає на продуктивність і здоров'я громадян.

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