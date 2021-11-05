Те, як ви їсте, може підвищити ризик серцевого нападу

Те, як ви їсте, може підвищити ризик серцевого нападу

Не лише те, що ви їсте, важливо для серця. Ризику серцевих захворювань сприяє і те, як ви їсте.

Хвороби серця є причиною смерті номер один у світі. Вибір продуктів для щоденного раціону має значний вплив на розвиток серцево-судинних захворювань, оскільки смажена, жирна й солодка їжа пов’язана з хронічним захворюванням.

Але нове дослідження показує, що не тільки те, що ви їсте, важливо. Ризику серцевих захворювань сприяє і те, як ви їсте.

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Дослідження 2021 року, опубліковане в журналі «Менопауза» (NAMS), показує, що серед літніх жінок харчування на самоті значно пов’язане з підвищенням ризику серцевих захворювань.

Для проведення свого дослідження дослідники зі шкіл медсестер Корейського католицького університету, Ульсанського університету та Університету Семюн переглянули дані про 590 жінок у постменопаузі віком понад 65, які були зібрані в межах Національного обстеження здоров’я та харчування Кореї в 2016 році.

Дослідники виявили, що жінки, які їли понад двічі на день, мали в 2,58 раза більше шансів на розвиток стенокардії — форми болю в грудях, спричиненої зниженням припливу крові до серця — ніж ті, хто приймав їжу в компанії.

За даними Американської кардіологічної асоціації, стенокардія часто асоціюється з ішемічною хворобою серця та коронарними мікросудинними захворюваннями.

Однак причиною серцевих захворювань може бути не лише самотність, пояснюють дослідники.

Жінки, які зазвичай їли наодинці, мали «гірші знання про харчування ті дієтологію», ніж їхні колеги, які часто обідали з іншими.

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Ба більше, вони зазвичай споживали менше калорій і вуглеводів, а також менше клітковини, калію та натрію, ніж ті, хто регулярно снідав чи обідав разом із товаришами.

Враховуючи, що жінки живуть довше, ніж чоловіки, у літніх панянок, які соціально ізольовані, існує підвищений ризик серцевих нападів. Вихід до людей не лише покращить їхнє харчування, але й загальний стан здоров’я.

Щоб дізнатися більше про способи покращити своє серцево-судинне самопочуття, перегляньте Як не можна "лікувати підвищений тиск" і що насправді важливо при зміні погоди.

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