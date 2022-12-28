Нове дослідження виявило вітамін №1 для лікування хвороби печінки

Одна вітамінка на день може мати великий вплив.

Неалкогольна жирова хвороба печінки (НАЖХП) — стеатоз, який виявляють під час візуалізаційного або гістологічного дослідження. Проблема з'являється без наявних причин, таких як зловживання алкоголем, тривале вживання стеатогенних лікарських засобів, або хронічних захворювань.

Причиною болю та дискомфорту з правого боку під ребрами часто стає саме неалкогольна жирова хвороба печінки. На щастя, нове дослідження показало, що певний вітамін може допомогти у разі цього запалення.

У дослідженні, яке нещодавно було опубліковано в Journal of Hepatology, команда з медиків у Сінгапурі використовувала як вітамін B12, так і фолієву кислоту, щоб дослідити їх вплив на неалкогольний стеатоз. Результати показали зменшення як запалення, так і рубців, спричинених неалкогольною жировою хворобою печінки, а також зменшення прогресування захворювання під час приймання вітаміну B12 і фолієвої кислоти.

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"Наші результати свідчать про те, що відносно недорогу терапію (вітамін В12 і фолієва кислота) можна використовувати для запобігання та/або затримки прогресування НАСГ", — сказав дослідник Брієш Сінгх.

Як вітамін B12 і фолієва кислота можуть допомогти у разі неалкогольної жирової хвороби печінки

"Неалкогольна жирова хвороба печінки — це накопичення жиру в печінці, яке не спричинене вживанням алкоголю. У деяких людей це спричиняє запалення та, зрештою, утворення рубців у більш серйозному підтипі НАЖХП, який називається НАСГ", — каже лікарка Ліанн Постон.

Надмірне вживанні популярного вітаміну збільшує ризик геморагічного інсульту, раку та атрофії кісткової тканини / Фото: Pexels

Вона пояснила, що у разі прогресування неалкогольної жирової хвороби печінки "здорові клітини органу замінюються рубцевою тканиною".

Вона також зазначає, що останнє клінічне дослідження показало: основна причина НАСГ полягає в тому, що білок, роль якого полягає в транспортуванні та перетравленні жиру, що підтримує здоровий енергетичний обмін і запобігає запаленням, не може виконувати свою функцію.

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Коли йдеться про те, як вітамін B12 і фолієва кислота допомагають при запаленні та рубцях, пов’язаних із неалкогольною жировою хворобою печінки, докторка пояснює: вітаміни підвищують рівень білку, відновлюючи його функцію, що усуває запалення печінки та рубцювання.

Тож, якщо ви хочете збільшити кількість B12 і фолієвої кислоти, які ви отримуєте у своєму раціоні, лікарі радять вживати більше риби, нежирного м'яса та молочних продуктах. А фолієву кислоту можна отримати, вживаючи яйця, бобові та зелені листові овочі.

Додамо, нове дослідження виявило, що арахіс не лише допомагає худнути, але й тримати здоровими серце й судини.

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