Нове дослідження: вживайте цей горіх протягом шести тижнів — здоров'я очей значно покращиться

Цей горіх зміцнює здоров'я очей через підвищення рівня лютеїну в організмі. Додатково він підтримує роботу мозку та захищає від вікових змін. Про який горіх йдеться?

Нещодавно вчені зі Школи науки та політики харчування імені Фрідмана при Університеті Тафтса провели дослідження, результати якого показали, якщо щодня вживати фісташки, то ці горіхи можуть покращити здоров'я очей.

Пов'язано це з тим, що відбувається збільшення оптичної щільності макулярного пігменту (MPOD) завдяки дії лютеїну, що є рослинним пігментом, що міститься в фісташках. Він відіграє важливу роль у захисті очей від негативного впливу синього світла і навіть тих пошкоджень, які з'являються з віком.

За результатами рандомізованого контрольованого дослідження, вживання до 57 грамів фісташок на день протягом 12 тижнів як частини здорової дієти, призвело до значного підвищення MPOD у здорових людей середнього і літнього віку. Як кажуть вчені, MPOD є надзвичайно важливим індикатором, що вказує на здоров'я очей. Саме цей пігмент захищає сітківку і знижує ризик появи вікової дегенерації жовтої плями. Остання є основною причиною сліпоти у літньому віці.

При цьому, перші результати всі учасники дослідження помітили вже після 6 тижнів регулярного вживання фісташок і цей ефект залишався протягом 12 тижнів, поки тривав експеримент. Як сказала докторка Теммі Скотт, яка є дослідницькою і клінічною нейропсихологинею та провідною авторкою дослідження, результати показали, що фісташки це не лише поживне перекушування, але й ліки для організму. Особливо важливим є вживання цих горіхів для людей середнього і похилого віку, які стикаються з підвищеним ризиком погіршення зору.

Лютеїн, який міститься у фісташках, не лише захищає сітківку від синього світла, але й діє як антиоксидант. Як пояснює докторка Скотт, учасників підбирали спеціально під дослідження. Всі вони мали низьке базове споживання продуктів з лютеїном. Просто додавши жменю фісташок до щоденного раціону, вони змогли отримати значне покращення здоров'я очей.

Окрім підтримання здорового зору, лютеїн також сприяє покращенню роботи мозку. Він здатний подолати гематоенцефалічний бар'єр і допомагає зменшити окислювальний стрес та запалення. Однак, слід пам'ятати, що фісташки, як і будь-які горіхи, досить калорійні. А тому не слід вживати понад рекомендовану норму.

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