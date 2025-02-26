Нутриціологи назвали найгірші за якістю консерви: їх купують часто, не здогадуючись про шкоду

На українському ринку представлено безліч видів консервів, проте деякі з них мають низьку поживну цінність. Попри це, вони залишаються популярними серед українських споживачів.

Українські магазини пропонують широкий асортимент консервованих продуктів, проте значна частина з них належить до категорії низькоякісних. Водночас багато українців продовжують їх купувати, не замислюючись про їхні реальні недоліки.

Консервовані продукти можуть псуватися через порушення технології виробництва або неналежне зберігання на складах. У результаті вони не лише втрачають смак, а й можуть накопичувати токсичні сполуки, небезпечні для здоров’я.

Найчастіше консервовані продукти стають проблемними, коли містять надмірну кількість солі, консервантів і штучних барвників. Крім того, порушення норм термічного оброблення може призвести до їхнього псування. Внаслідок цього такі консерви набувають неприємного запаху й становлять загрозу для здоров’я.

Яких консервів варто уникати

Деякі види консервованих продуктів краще не купувати взагалі. Один із найсумнівніших варіантів — риба в олії. У такій продукції може використовуватися низькоякісна олія, а сама риба нерідко виявляється зіпсованою або несвіжою. До того ж контакт із металевою бляшанкою, особливо за умови наявності пошкоджень, може спричиняти утворення токсичних речовин, що становлять небезпеку для здоров’я.

Овочеві та томатні консерви в бляшанках – не завжди кращий вибір. Хоча вони користуються попитом серед українців, фахівці рекомендують уважно ставитися до їхнього складу. У деяких марках часто виявляють надлишок цукру та штучних добавок, що не тільки знижує користь продукту, а й може зробити його шкідливим для здоров’я.

М’ясні консерви також належать до продуктів, які можуть мати сумнівну якість. Виробники нерідко використовують низькопробну сировину та велику кількість консервантів, тоді як саме м’ясо може бути неправильно обробленим або навіть зіпсованим. Крім того, висока концентрація насичених жирів у таких продуктах сприяє підвищенню рівня холестерину в крові, що може негативно вплинути на здоров’я.

Читайте також: