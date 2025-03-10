Категорія
Корисні статті
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Нутриціологи назвали найкраще перекушування, щоб схуднути за цукрового діабету

Нутриціологи назвали найкраще перекушування, щоб схуднути за цукрового діабету

Що найкраще їсти на перекушування для схуднення за діабету / Фото: pixabay.com

Це оригінальне доповнення до звичайного фруктового салату стане смачним і корисним перекусом для тих, хто хоче знизити вагу, а також підходить тим, хто має інсулінову резистентність.

Зниження ваги за інсулінорезистентності — це складне завдання. З одного боку, загальні поради полягають у зменшенні калорій і збільшенні фізичної активності, а з іншого — різкі обмеження або пропуски їжі можуть негативно вплинути на здоров'я. Особливо важливо обирати правильні перекушування, які допоможуть не лише контролювати рівень цукру в крові, а й сприятимуть схудненню.

Одним із найкорисніших варіантів перекушувань у такій ситуації є фруктовий салат з авокадо. Якщо ви ще не спробували це поєднання, варто дізнатися, чому суміш соковитих фруктів і ніжного авокадо є відмінним вибором для тих, хто має інсулінорезистентність.

Правильний вибір перекушувань — це важливий крок для ефективного контролю рівня цукру в крові та зниження ваги. Ідеальний перекус має включати:

  1. Корисні жири. Дослідження показують, що інсулінорезистентність часто супроводжується хронічним запаленням, яке підвищує ризик розвитку діабету, гіпертонії та серцево-судинних захворювань. Омега-3 жирні кислоти, що містяться в корисних жирах, сприяють зменшенню цих ризиків.
  2. Клітковина. Вона допомагає забезпечити тривале відчуття ситості, контролюючи апетит. Крім того, клітковина знижує ризик розвитку діабету 2 типу.
  3. Мінімум доданого цукру. Занадто велика кількість цукру в раціоні знижує чутливість жирових клітин до інсуліну, що призводить до накопичення жиру. На відміну від цього, природні цукри, що містяться у фруктах, постачають організму важливі вітаміни та мінерали.
  4. Повільні вуглеводи. Корисні вуглеводи з низьким глікемічним індексом, як-от фрукти, допомагають підтримувати стабільний рівень глюкози в крові. Дослідження показують, що ягоди сприяють нормалізації рівня цукру у людей з інсулінорезистентністю.

Додаткові поради для схуднення та контролю інсулінорезистентності

Окрім правильного харчування, варто звертати увагу на інші аспекти повсякденного життя:

  • Регулярні фізичні навантаження;
  • Здоровий та відновлювальний сон;
  • Обмеження вживання алкоголю;
  • Адекватне споживання клітковини;
  • Контроль рівня стресу.

Фруктовий салат з авокадо — відмінний вибір з кількох причин. Авокадо — це особливий фрукт, який містить мононенасичені та поліненасичені жири, що сприяють стабільному рівню глюкози в крові. Він також багатий клітковиною (приблизно 3 г на 50 г продукту), що уповільнює процес травлення та допомагає довше відчувати ситість. Крім того, авокадо майже не містить цукру, а більшість його вуглеводів (79%) складається з клітковини.

Одне з досліджень виявило, що навіть регулярне споживання авокадо щодня протягом шести місяців не призводить до збільшення ваги чи накопичення жиру в області живота. Це ще одне підтвердження того, що авокадо сприяє підтриманню здорової ваги.

Додайте до салату апельсини — вони мають низький глікемічний індекс і допомагають підтримувати стабільний рівень цукру в крові. Споживання цілих фруктів також сприяє схудненню завдяки їх високій харчовій цінності та поступовому засвоєнню організмом.

Читайте також:

Наступна публікація