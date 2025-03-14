Нутриціологи назвали продукт, який корисніший за вівсянку: прискорює метаболізм і чистить кишківник

Здоровий сніданок – це важливий крок до гарного початку дня. Він активує організм і забезпечує необхідну енергію для активності. Багато хто звик розпочинати ранок з вівсянки, оскільки вона є корисною. Проте, є інший, ще корисніший варіант для першого приймання їжі, який може мати більше переваг для здоров’я.

Що краще обрати на сніданок: вівсяні висівки чи вівсяні пластівці? Незважаючи на те, що пластівці більш популярні, висівки є справжнім джерелом корисних речовин. Вони містять величезну кількість поживних елементів, які корисні для організму. Давайте розберемося, чому варто віддати перевагу саме висівкам і як можна використовувати їх у приготуванні страв.

Вівсяні висівки: що це

Вівсяні висівки — це зовнішня оболонка вівсяного зерна, яка багата на корисні речовини. Хоча вони й досить калорійні (100 грамів містять близько 350 калорій), вони є важливою частиною здорового раціону. Найкраще вживати висівки на сніданок, коли метаболізм працює на повну потужність. Вівсяні висівки багаті на клітковину та містять важливі вітаміни й мінерали, зокрема вітаміни групи B, залізо, цинк, марганець і селен. Крім того, вони насичені потужними антиоксидантами, такими як авенантраміди, що мають протизапальні властивості.

Що краще: висівки чи вівсянка

Вівсяні висівки та вівсянка — це два різних продукти, хоча часто їх плутають. Їх відмінність полягає в способі обробки зерна.

Вівсяні пластівці отримують шляхом пресування очищеного зерна вівса, і вони мають світло-кремовий відтінок.

В той час як вівсяні висівки — це подрібнене лушпиння, яке перетворюється на порошок. Саме висівки містять найбільше корисних речовин, і вони є кращим вибором на полиці магазину. Вони мають більшу кількість клітковини, ніж вівсянка, і можуть забезпечити організм значно більше необхідних мікроелементів.

В чому користь вівсяних висівок

Вівсяні висівки постачають організму важливі вітаміни та мінерали. Завдяки високому вмісту клітковини, вони дарують тривале відчуття насичення, що допомагає підтримувати здорову вагу. Висівки сприяють зниженню рівня шкідливого холестерину та цукру в крові, нормалізують артеріальний тиск і очищають організм від токсинів.

Вони особливо корисні для тих, хто дбає про здоров'я травної системи. Клітковина, що міститься у висівках, уповільнює всмоктування цукру в кров, що допомагає уникнути різких коливань рівня цукру, що важливо для людей із діабетом. Споживання вівсяних висівок також підтримує нормальний баланс кишкової мікрофлори, сприяє очищенню шлунково-кишкового тракту від залишків їжі, запобігає закрепам та захищає від запалень і розвитку ракових захворювань.

Крім того, висівки володіють потужними антиоксидантними властивостями, що допомагає знижувати ризик серцево-судинних хвороб, інсульту, атеросклерозу та ішемічної хвороби серця.

Як правильно їсти вівсяні висівки

Трьох столових ложок вівсяних висівок на день буде достатньо для того, щоб наситити організм корисними речовинами та енергією. Проте не слід зловживати цим продуктом, оскільки він досить калорійний і містить фітоціанати, які можуть заважати засвоєнню певних мікроелементів. Якщо ви тільки починаєте включати вівсяні висівки в раціон, робіть це поступово, починаючи з 1-2 ложок. Велику кількість клітковини організм може сприймати важко, що може спричинити дискомфорт у шлунку. Поступове введення дозволить організму адаптуватися.

Для кращого засвоєння висівок важливо пити достатньо води. Якщо ви регулярно їсте висівки, збільшуйте кількість рідини на півлітра більше, ніж зазвичай. Проте їх можна їсти і в сирому вигляді, без додавання рідини. Висівки можна додавати до каш, йогуртів, смузі та інших страв, а також використовувати для приготування десертів і тортів — вони чудово загустять тісто.

Вживання вівсяних висівок — це смачний і простий спосіб покращити своє здоров'я.

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