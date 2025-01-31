Нутриціологи поділилися продуктами, які можна їсти на ніч, і тими, які краще не вживати перед сном

Сучасний ритм життя – суцільний марафон: робота, затори, зустрічі, хатні клопоти. Де ж знайти час на їжу? І ось вже пізній вечір, а ми знову стоїмо перед холодильником, вагаючись: "Чи варто це їсти перед сном?"

Їсти перед сном чи утриматися – запитання, яке турбує не лише тих, хто хоче схуднути. Важливо, що саме ви обираєте. Легкі та корисні перекушування сприяють відновленню організму, тоді як важка їжа може перевантажити шлунок і зіпсувати сон. Часте переїдання на ніч нерідко викликає дискомфорт: відчуття тяжкості, печію, безсоння. Проте поміркованість у харчуванні допоможе уникнути цих неприємностей.

Коли востаннє можна їсти перед сном

Найкраще завершувати останнє приймання їжі за дві-три години до сну. Це дасть організму достатньо часу для перетравлення їжі, забезпечуючи спокійний відпочинок уночі.

Що можна та не можна їсти на ніч

Обираючи вечірнє перекушування, важливо зважати не лише на його калорійність, а й на вплив на сон. Деякі продукти сприяють розслабленню, покращують травлення та допомагають швидше заснути, тоді як інші можуть викликати відчуття тяжкості, печію або навіть безсоння. Щоб полегшити вибір, нутриціологи склали перелік продуктів, які варто включити в пізню вечерю, і тих, яких краще уникати.

Що можна їсти перед сном:

Банани – багаті на магній, допомагають розслабити м’язи та сприяють міцному сну.

– багаті на магній, допомагають розслабити м’язи та сприяють міцному сну. Горіхи – жменя мигдалю чи волоських горіхів забезпечує ситість і стабільний рівень цукру в крові.

– жменя мигдалю чи волоських горіхів забезпечує ситість і стабільний рівень цукру в крові. Кисломолочний сир – легкий білковий продукт, який не перевантажує шлунок.

– легкий білковий продукт, який не перевантажує шлунок. Варені яйця – поживний варіант, що підтримує м’язи та добре засвоюється.

– поживний варіант, що підтримує м’язи та добре засвоюється. Огірки – містять багато води, освіжають і не спричиняють важкості.

Що краще не їсти на ніч:

Апельсини – їхня кислотність може викликати подразнення шлунка та печію.

– їхня кислотність може викликати подразнення шлунка та печію. Яблука – провокують бродіння й можуть посилити відчуття голоду.

– провокують бродіння й можуть посилити відчуття голоду. Солодке – швидкі вуглеводи викликають коливання рівня цукру в крові, що може завадити заснути.

– швидкі вуглеводи викликають коливання рівня цукру в крові, що може завадити заснути. Капуста – може спричинити здуття та дискомфорт.

Їсти на ніч можна, але важливо обирати легку та корисну їжу. Правильний вибір допоможе добре виспатися та прокинутися бадьорими!

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